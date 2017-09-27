Жителей России приглашают поучаствовать в конкурсе спортивных общественных проектов

КРАСНОЯРСК, 27 сентября 2017 г. /Пресс-служба исполнительной дирекции Зимней универсиады 2019/. В рамках подготовки к XXIX Всемирной зимней универсиаде стартует Всероссийский конкурс общественных проектов, направленный на популяризацию студенческого спорта, здорового образа жизни и грандиозного спортивного события - Зимней универсиады 2019 года, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта.

К участию в конкурсе проектов приглашаются некоммерческие организации, которым необходимо разработать креативную идею и описать полученные результаты. Поданные на рассмотрение проекты могут представлять собой тематические соревнования по зимним видам спорта, которые включены в программу Студенческих игр, специальные мероприятия, концерты, обустройство тематического пространства в стилистике Зимней универсиады-2019 и др. Важно, чтобы проект имел общественно-спортивную направленность и в нем участвовало не менее 50 человек.

Оценивать конкурсантов будет комиссия, в которую войдут представители сферы культуры, спорта, масс-медиа и брендинга Красноярского края. Специалисты будут учитывать общественную значимость проекта, охват аудитории, соотношение затрат и ожидаемых результатов, наличие успешного опыта у автора, а также использование новых методик и технологий. Победители получат ресурсную, информационную и иную поддержку для воплощения в жизнь своих идей.

"Мы находимся на стадии активной подготовки к Всемирным студенческим играм и хотим привлечь внимание населения, рассказав много интересного об этом уникальном событии, поэтому наша цель - побудить у людей желание приехать в Красноярск и прочувствовать атмосферу спорта высших достижений, а также повысить интерес молодежи к занятиям спортом. Все это мы можем сделать с помощью новых инициатив", - отметил руководитель Дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады в г. Красноярске Максим Уразов.

Заявки на конкурс принимаются до 25 октября 2017 года в Дирекции Зимней универсиады-2019. Подробности в положении.

Дополнительную информацию потенциальные заявители могут получить по тел. 8-923-038-2019, socialproject@krsk2019.ru Копылова Вера Геннадьевна, отдел просвещения АНО "Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске".

Напомним, что XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске состоится со 2 по 12 марта 2019 года. Город превратится в уникальную спортивную арену, где спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.