RAEX подтвердил рейтинг кредитоспособности Новикомбанка на уровне ruВВ

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RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг кредитоспособности Новикомбанка на уровне ruВВ-. По рейтингу сохранен позитивный прогноз.
Ключевое позитивное влияние на рейтинг оказали высокая вероятность поддержки банка со стороны акционера - госкорпорации "Ростех", совокупный объем финансовых вливаний которой в дочерний банк составил в 2016 году порядка 30 млрд руб. Кроме того, взаимодействие со структурой акционера по оптимизации кредитного портфеля и сокращения объема непрофильных активов на балансе банка с начала 2017 года позволит, по мнению агентства, снизить давление на капитал Новикомбанка в среднесрочной перспективе. Дальнейшее сокращение активов с признаками обесценения и планируемое увеличение капитала во втором полугодии текущего года может оказать существенную поддержку рейтингу, что и обусловливает позитивный прогноз по нему.
К прочим позитивным факторам отнесены сильные рыночные позиции в сегменте обслуживания промышленных предприятий (банк входит в число восьми банков, соответствующих критериям ст.8 № 275-ФЗ) и доступ к существенному объему дополнительной ликвидности (более 10% привлеченных средств банка на 01.07.17). Кроме того, аналитики отмечают низкий уровень расходов на обеспечение деятельности (менее 1% за период с 01.07.16 по 01.07.17 к средним активам) и приемлемую отраслевую диверсификацию кредитного портфеля ЮЛ (на 01.07.17, по данным МСФО, доля трех крупнейших отраслей в кредитном портфеле ЮЛ составила около 49%)
Агентство позитивно отмечает снижение доли ссуд IV-V категорий качества в совокупном кредитном портфеле банка с 36,3% на 01.09.16 до 27,1% на 01.09.17.
По мнению экспертов, основным фактором, определяющим динамику финансового положения Новикомбанка, является быстрое улучшение состояния кредитного портфеля, которое проявляется в падении доли просроченной задолженности. "Новикомбанк расширил финансирование наиболее успешных предприятий отечественной промышленности и таким образом нарастил качественный кредитный портфель. Кроме того, положение опорного банка государственной корпорации "Ростех" предоставляет Новикомбанку значительные ресурсы ликвидности и обеспечивает прочные позиции в целевом сегменте рынка", - отметил заместитель председателя правления Металлинвестбанка Селим Агарзаев.
Аналитики отмечают, что существенное значение в применяемой агентством методологии имеет финансовый результат деятельности оцениваемой организации. Он рассчитывается накопленным итогом за двенадцать календарных месяцев, предшествующих последней календарной отчетной дате. Применительно к Новикомбанку, эксперты отмечают, что в третьем квартале 2016 года банк сформировал дополнительные резервы, создавая основу долгосрочного устойчивого развития. В результате уже в последние месяцы 2016 года банк вышел на траекторию устойчивого развития, и по итогам августа 2017 года вошел в число наиболее прибыльных банков страны.
Следуя установленным правилам, рейтинговое агентство ориентируется на значения обязательных нормативов ликвидности. Банк, безусловно, соблюдает все установленные нормативы, однако значения этих показателей не учитывали в полном объеме все имеющиеся в распоряжении банка свободные ресурсы. Важно, что по состоянию на 01.09.2017 Новикомбанк разместил на депозитах в Банке России 35 млрд руб. Как отмечают эксперты, таким образом банк обеспечил доходность операций размещения, превышающую средний уровень, сложившийся на рынке межбанковского кредитования в последнее время, и в то же время минимизировал принимаемый кредитный риск. Между тем, в силу установленных формальных правил средства, размещенные на депозите в Банке России, не учитываются при расчете нормативов. Однако банк, безусловно, может ими распоряжаться для проведения клиентских платежей и исполнения собственных обязательств, а, следовательно, они оказывают серьезную поддержку состоянию его ликвидности.
Итак, аналитическое сообщество высоко оценивает результаты большой работы по построению новой модели бизнеса Новикомбанка, проделанной его менеджерами и акционерами.