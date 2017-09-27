RAEX подтвердил рейтинг кредитоспособности Новикомбанка на уровне ruВВ

RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг кредитоспособности Новикомбанка на уровне ruВВ-. По рейтингу сохранен позитивный прогноз.

Ключевое позитивное влияние на рейтинг оказали высокая вероятность поддержки банка со стороны акционера - госкорпорации "Ростех", совокупный объем финансовых вливаний которой в дочерний банк составил в 2016 году порядка 30 млрд руб. Кроме того, взаимодействие со структурой акционера по оптимизации кредитного портфеля и сокращения объема непрофильных активов на балансе банка с начала 2017 года позволит, по мнению агентства, снизить давление на капитал Новикомбанка в среднесрочной перспективе. Дальнейшее сокращение активов с признаками обесценения и планируемое увеличение капитала во втором полугодии текущего года может оказать существенную поддержку рейтингу, что и обусловливает позитивный прогноз по нему.

К прочим позитивным факторам отнесены сильные рыночные позиции в сегменте обслуживания промышленных предприятий (банк входит в число восьми банков, соответствующих критериям ст.8 № 275-ФЗ) и доступ к существенному объему дополнительной ликвидности (более 10% привлеченных средств банка на 01.07.17). Кроме того, аналитики отмечают низкий уровень расходов на обеспечение деятельности (менее 1% за период с 01.07.16 по 01.07.17 к средним активам) и приемлемую отраслевую диверсификацию кредитного портфеля ЮЛ (на 01.07.17, по данным МСФО, доля трех крупнейших отраслей в кредитном портфеле ЮЛ составила около 49%)

Агентство позитивно отмечает снижение доли ссуд IV-V категорий качества в совокупном кредитном портфеле банка с 36,3% на 01.09.16 до 27,1% на 01.09.17.

По мнению экспертов, основным фактором, определяющим динамику финансового положения Новикомбанка, является быстрое улучшение состояния кредитного портфеля, которое проявляется в падении доли просроченной задолженности. "Новикомбанк расширил финансирование наиболее успешных предприятий отечественной промышленности и таким образом нарастил качественный кредитный портфель. Кроме того, положение опорного банка государственной корпорации "Ростех" предоставляет Новикомбанку значительные ресурсы ликвидности и обеспечивает прочные позиции в целевом сегменте рынка", - отметил заместитель председателя правления Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

Аналитики отмечают, что существенное значение в применяемой агентством методологии имеет финансовый результат деятельности оцениваемой организации. Он рассчитывается накопленным итогом за двенадцать календарных месяцев, предшествующих последней календарной отчетной дате. Применительно к Новикомбанку, эксперты отмечают, что в третьем квартале 2016 года банк сформировал дополнительные резервы, создавая основу долгосрочного устойчивого развития. В результате уже в последние месяцы 2016 года банк вышел на траекторию устойчивого развития, и по итогам августа 2017 года вошел в число наиболее прибыльных банков страны.

Оценка состояния ликвидности

Следуя установленным правилам, рейтинговое агентство ориентируется на значения обязательных нормативов ликвидности. Банк, безусловно, соблюдает все установленные нормативы, однако значения этих показателей не учитывали в полном объеме все имеющиеся в распоряжении банка свободные ресурсы. Важно, что по состоянию на 01.09.2017 Новикомбанк разместил на депозитах в Банке России 35 млрд руб. Как отмечают эксперты, таким образом банк обеспечил доходность операций размещения, превышающую средний уровень, сложившийся на рынке межбанковского кредитования в последнее время, и в то же время минимизировал принимаемый кредитный риск. Между тем, в силу установленных формальных правил средства, размещенные на депозите в Банке России, не учитываются при расчете нормативов. Однако банк, безусловно, может ими распоряжаться для проведения клиентских платежей и исполнения собственных обязательств, а, следовательно, они оказывают серьезную поддержку состоянию его ликвидности.

Итак, аналитическое сообщество высоко оценивает результаты большой работы по построению новой модели бизнеса Новикомбанка, проделанной его менеджерами и акционерами.