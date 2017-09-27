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Фонд развития промышленности Липецкой области предоставит предприятиям кредиты под 5%

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27 сентября, 11:46 UTC+3

На базе Грязинского технического колледжа создадут центр подготовки операторов и наладчиков станков с ЧПУ

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Фонд развития промышленности, созданный в Липецкой области, предоставит предприятиям кредиты под 5% сроком до пяти лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на начальника управления инновационной и промышленной политики Алексея Щедрова.

"Создан областной фонд развития промышленности. Фонд является инструментом возвратного бюджетного финансирования. Займы будут предоставляться под 5% годовых сроком до пяти лет. Также подготовлена нормативно-правовая база предусматривающая заключение специальных инвестиционных контрактов на срок до 10 лет", - приводит пресс-служба слова Щедрова.

Он добавил, что принято решение по организации на базе Грязинского технического колледжа центра подготовки операторов и наладчиков станков с ЧПУ. Это не только обеспечит промышленные предприятия региона высококвалифицированными специалистами в области металлообработки, но и позволит подготовить собственную команду для участия в чемпионате рабочих профессий "Ворлдскиллс Россия" по компетенции "Токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ".

По его словам, подписано соглашение между администрацией Липецкой области, Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия" о внедрении регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста.

"Целью внедрения стандарта является организация взаимодействия между работодателями, системой образования для решения ряда накопленных проблем и внедрения лучших мировых практик, таких как WorldSkills и дуальное образование", - отметил Алексей Щедров.

Липецкая область вступила в международное движение WorldSkills в начале 2016 года по инициативе главы региона Олега Королева. На базе Липецкого металлургического колледжа создан региональный координационный центр. "Наши ученики и студенты не раз становились победителями и призерами общероссийских олимпиад профмастерства. Теперь уровень заданий, которые выполняют участники чемпионатов WorldSkills, ставит более высокую планку и сборная Липецкой области успешно с ними справляется", - подчеркнул Олег Королев, которого цитирует пресс-служба. 

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