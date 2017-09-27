Компания "Европлан" присоединяется к программе льготного лизинга спецтехники

Автолизинговая компания "Европлан" (АО "ЛК "Европлан") участвует в программе льготного лизинга строительно-дорожной и коммунальной техники, запущенной Министерством промышленности и торговли России[1].

В рамках программы лизингополучателю предоставляется единовременная скидка по уплате авансового платежа до 10% от цены техники. Таким образом клиент может сэкономить до 1 млн рублей[2]. Воспользоваться программами могут компании малого, среднего и крупного бизнеса.

В госпрограмме участвует продукция производства ООО "Грюнвальд", ООО "БОНУМ", ЗАО "Брянский арсенал", АО "ПО ЕлАЗ", ЗАО "КОМЗ-Экспорт", ООО "Онежский тракторный завод", ЗАО "Чебоксарское предприятие "Сеспель", ЗАО "Тверской экскаватор", ООО Машиностроительный завод "Тонар", ООО "ЧТЗ-Уралтрак", ООО "СПЕЦТЕХЛОГИСТИКА", ЗАО "Чебоксарское предприятие "Сеспель", ОАО "Череповецкий литейно-механический завод", Hitachi, АО "Эксмаш", ЗАО "Челябинские строительно-дорожные машины", ООО "УралСпецТранс".

"Запуск программы субсидирования дорожно-строительной и коммунальной техники - эффективный инструмент поддержки автомобильного и автофинансового рынка, который существенно облегчит приобретение автотранспорта компаниями", - сказал Александр Михайлов, генеральный директор АО "ЛК "Европлан".

Программа действует по всей России до 1 декабря 2017 года.

Справка

АО "ЛК "Европлан" - лизинговая компания, которая оказывает юридическим и физическим лицам полный комплекс услуг, связанных с приобретением и дальнейшей эксплуатацией легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники.

Дополнительные услуги Европлана для клиентов включают страхование автомобилей, регистрацию автотранспорта в ГИБДД и самоходных машин в органах Гостехнадзора, топливную программу и программу автопомощи на дорогах.

Европлан предоставляет в лизинг автомобили для предприятий малого и среднего бизнеса через сеть филиалов и представительств, охватывающих более 70 регионов России. Компания заключила около 245 000 контрактов. Лизингополучателями Европлана стали более 67 000 компаний и индивидуальных предпринимателей. Они представляют десятки отраслей экономики России и варьируются от крупнейших международных корпораций до небольших семейных предприятий. Этому в полной мере способствует широкий ассортимент лизинговых продуктов Европлана и осуществление масштабного лизинга транспорта благодаря программам более чем по 60 маркам автомобилей.

Европлан входит в топ-25 автолизинговых компаний в Европе и занимает лидирующую позицию в сегменте автолизинга среди лизинговых компаний России (данные Европейской федерации национальных ассоциаций лизинговых компаний Leaseurope). В 2015 году Европлан был признан "Лучшей лизинговой компанией России" (International Finance Magazine Awards), в 2016 году - "Лучшей автолизинговой компанией России" (Acquisition International) и "Лучшей компанией 2016" в категории "Финансовый лизинг России" (Finance Digest). В 2017 году Европлан признан "Лидером рынка лизинга в сегменте МСБ - 2016" (по данным исследования Эксперт РА).

Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" (АО "ЛК "Европлан", Европлан) осуществляет лизинговую деятельность как полный правопреемник ПАО "Европлан"[3] после выделения из него в качестве 100% дочернего юридического лица.

Контакты:

Солдаткина Виктория

Пресс-служба АО "ЛК "Европлан"

+7 (495) 786-80-80, доб. 50453

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[1] В соответствии с постановлением правительства РФ №518 от 03.05.2017.

[2] По условиям программы размер скидки составляет 10% от цены техники, но не более предельного размера, установленного в зависимости от ее вида.

[3] 21 августа 2017 г. ПАО "Европлан" переименован в публичное акционерное общество "САФМАР Финансовые инвестиции".