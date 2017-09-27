Член сборной Японии и чемпион мира по настольному теннису Йошимура пополнил команду УГМК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Член сборной Японии по настольному теннису и чемпион мира в миксте 2017 года Махару Йошимура вошел в обновленный состав команды КНТ УГМК сезона 2017/2018 гг. Презентация команды прошла сегодня в городе Верхняя Пышма Свердловской области, где располагается штаб-квартира Уральской горно-металлургической компании.

Как сообщили в пресс-службе УГМК, в новом сезоне команду будут представлять также Александр Шибаев, Григорий Власов, хорватский теннисист Андрей Гачина, призеры всероссийских и международных турниров Максим Киселев и Илья Жидков, тренер Зоран Приморац, а возглавлять ее по-прежнему будет чемпионка мира, заслуженный мастер спорта СССР Татьяна Кутергина.

Почетными гостями мероприятия стали генеральный директор УГМК Андрей Козицын, президент Клуба настольного тенниса УГМК Владимир Белоглазов, замминистра физической культуры и спорта Свердловской области Яков Петров, заместитель генерального консула Китайской Народной Республики в Екатеринбурге господин Ху Бинь и консул господин Сюэ Мяо.

"Наши спортсмены - настоящие герои. Уровень их мастерства порой за пределами понимания. Каждый год уровень наших спортсменов только растет, а за ними подтягивается огромное количество детей. Это самое главное", - сказал генеральный директор УГМК.

"Планы у нас самые амбициозные, хотя бы потому, что это год десятилетия образования клуба. Про нашу команду уже везде серьезно говорят, в течение двух сезонов мы сильнейшие в России и являемся одним из ведущих клубов Европы. Поэтому нацелены только на самые высокие места", - поделилась планами на сезон Татьяна Кутергина.

Презентация прошла за день до первого матча обновленной команды. В четверг КНТ УГМК проведет стартовую игру сезона в Лиге европейских чемпионов против французской команды "Шартр". Встреча состоится во Дворце спорта УГМК в Верхней Пышме.

Клуб КНТ УГМК за 10 лет своего существования четырежды становился чемпионом России среди команд (2010, 2013, 2016 и 2017), в 2013 году стал победителем Кубка Европы. Верхнепышминская команда в 2012 году была серебряным призером Лиги европейских чемпионов, неоднократно выходила в четвертьфинал и полуфинал главного клубного европейского турнира. Клуб выступал соорганизатором ряда международных и всероссийских соревнований в Екатеринбурге и Верхней Пышме, в том числе Чемпионата Европы 2015 года.