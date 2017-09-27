Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Орловская область празднует 80-летие со дня образования

Новости партнеров
27 сентября, 12:43 UTC+3

Глава государства поздравил жителей с юбилеем региона

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 27 сентября. Орловская область 27 сентября отмечает 80-летие. Празднование началось со встречи гостей - иностранных делегаций, представителей правительства РФ, аппарата президента, руководителей регионов, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Орловской области.

Юбилейные мероприятия начались в Сквере Танкистов с возложение цветов к мемориалу воинам-освободителям города Орла и Орловской области. "Состоится торжественное собрание, где вручат награды представителям трудовых коллективов, ряду жителей региона. Также будет дан старт акции "Добрые руки", посвященной сбору средств на строительство хосписа. На центральной площади зажгут символический "огонь добра", его доставят через весь город в культурно-досуговый центр "Металлург", где продолжится благотворительная акция", - рассказали в пресс-службе. 

Завершением праздничного дня станет гала-концерт "Вперед Орловщина, вперед Россия" и праздничный фейерверк на площади Ленина.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский, общаясь с журналистами, отметил, что в регионе за последние три года достигнуты значительные успехи в развитии промышленности и других отраслей. "Орловская область находится в лидерах среди регионов РФ по расселению аварийного жилья, эффективности работы фонда капитального ремонта домов, развитию высшего и школьного образования, спорта. У нас уже нет спада по индексу промышленного производства, начиная с 2014 года в экономику области, вложено порядка 191 млрд рублей инвестиций", - сказал глава региона. 
 
Советник президент РФ Александр Бедрицкий, отвечая на вопросы СМИ, подчеркнул заслугу орловских властей в борьбе с коррупцией. "Если в 2012 году исследования общественного мнения показывали, что около 60% жителей региона считают коррупцию основной проблемой на орловщине, то к 2017 году показатель снизился до 20%. Это говорит о высокой степени доверия граждан к тому, что делает власть для развития области ", - цитирует Бедрицкого пресс-служба правительства региона.  

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Орловской области с 80-летием региона, текст поздравительной телеграммы размещен в среду на официальном сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что среди ключевых задач, стоящих перед регионом, - коренная модернизация агропромышленного комплекса, строительство новых, современных транспортных магистралей, совершенствование социальной сферы, повышение качества жизни людей.

Орловская область образована постановлением ЦИК СССР от 27 сентября 1937 года путем выделения районов (уездов) бывшей Орловской губернии из состава приписанных к Курской, Западной и Воронежской областей. На современном этапе Орловская область включает в себя 267 муниципальных образований, из которых 223 сельских поселений, 17 городских поселений, 24 муниципальных района, 3 городских округа. Численность населения - около 759 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
11
Член сборной Японии и чемпион мира по настольному теннису Йошимура пополнил команду УГМК
6
"Дни турбийона" пройдут в московском бутике Tourbillon
4
Компания BON Cloud рассказала о жителях пустыни Кубуки
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава Дагестана заявил, что собирается подать в отставку
2
Кремль не подтвердил и не опроверг сообщения об отставке Толоконского
3
Взрывы на складе боеприпасов в Винницкой области квалифицировали как диверсию
4
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
5
Первый этап разработки самоходного артиллерийского орудия "Лотос" завершится в сентябре
6
Госдума назвала этноцидом русского народа реформу образования на Украине
7
Лондон крайне разочарован решением США по Bombardier
Темы дня
Новости партнеров
Реклама