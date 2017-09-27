Орловская область празднует 80-летие со дня образования

ТАСС, 27 сентября. Орловская область 27 сентября отмечает 80-летие. Празднование началось со встречи гостей - иностранных делегаций, представителей правительства РФ, аппарата президента, руководителей регионов, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Орловской области.

Юбилейные мероприятия начались в Сквере Танкистов с возложение цветов к мемориалу воинам-освободителям города Орла и Орловской области. "Состоится торжественное собрание, где вручат награды представителям трудовых коллективов, ряду жителей региона. Также будет дан старт акции "Добрые руки", посвященной сбору средств на строительство хосписа. На центральной площади зажгут символический "огонь добра", его доставят через весь город в культурно-досуговый центр "Металлург", где продолжится благотворительная акция", - рассказали в пресс-службе.

Завершением праздничного дня станет гала-концерт "Вперед Орловщина, вперед Россия" и праздничный фейерверк на площади Ленина.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский, общаясь с журналистами, отметил, что в регионе за последние три года достигнуты значительные успехи в развитии промышленности и других отраслей. "Орловская область находится в лидерах среди регионов РФ по расселению аварийного жилья, эффективности работы фонда капитального ремонта домов, развитию высшего и школьного образования, спорта. У нас уже нет спада по индексу промышленного производства, начиная с 2014 года в экономику области, вложено порядка 191 млрд рублей инвестиций", - сказал глава региона.



Советник президент РФ Александр Бедрицкий, отвечая на вопросы СМИ, подчеркнул заслугу орловских властей в борьбе с коррупцией. "Если в 2012 году исследования общественного мнения показывали, что около 60% жителей региона считают коррупцию основной проблемой на орловщине, то к 2017 году показатель снизился до 20%. Это говорит о высокой степени доверия граждан к тому, что делает власть для развития области ", - цитирует Бедрицкого пресс-служба правительства региона.

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Орловской области с 80-летием региона, текст поздравительной телеграммы размещен в среду на официальном сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что среди ключевых задач, стоящих перед регионом, - коренная модернизация агропромышленного комплекса, строительство новых, современных транспортных магистралей, совершенствование социальной сферы, повышение качества жизни людей.

Орловская область образована постановлением ЦИК СССР от 27 сентября 1937 года путем выделения районов (уездов) бывшей Орловской губернии из состава приписанных к Курской, Западной и Воронежской областей. На современном этапе Орловская область включает в себя 267 муниципальных образований, из которых 223 сельских поселений, 17 городских поселений, 24 муниципальных района, 3 городских округа. Численность населения - около 759 тыс. человек.