Жюри объявило финалистов международного конкурса EY "Предприниматель года 2017" в России

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МОСКВА, 27 сентября 2017 года. Члены независимого жюри определили список финалистов национального этапа международного конкурса компании EY "Предприниматель года 2017", который проводится в России уже 15 лет.
"Предприниматель года" - единственный в своем роде конкурс для предпринимателей, который компания EY проводит в России с 2003 года. Уникальность конкурса в том, что он направлен на признание успехов состоявшихся предпринимателей, которые вдохновляют других собственным примером, создают рабочие места, внедряют инновации и повышают качество жизни. Победителя определяет национальное жюри из выдающихся представителей научных и деловых кругов, органов государственной власти и победителей прошлых лет.
Решением независимого жюри в состав финалистов международного конкурса "Предприниматель года 2017" в России вошли:
"Этот год знаковый для российского конкурса "Предприниматель года" - мы проводим его в юбилейный 15-й раз, и статистика за 15 лет действительно впечатляет: всего в конкурсе приняли участие свыше 500 предпринимателей и глав российских компаний из более чем 50 регионов. Нам есть, чем гордиться и в этом году: в финал по решению независимого жюри вышли 33 конкурсанта. Всего конкурс собрал 54 участника из 53 компаний, представляющих все сектора экономики, из семи регионов России. Эти предприниматели обеспечивают работой более 22 000 российских граждан, а совокупный доход их компаний превышает 126 млрд рублей, - сказал управляющий партнер компании EY по России Александр Ивлев. - Для нас особенно важно, что конкурс "Предприниматель года" позволяет находить успешные ролевые модели и источники вдохновения для нового поколения предпринимателей, дает дополнительную мотивацию и помогает найти единомышленников. За 15 лет проведения программы нам удалось сформировать сплоченное бизнес-сообщество, участники которого поддерживают друг друга, обмениваются знаниями и опытом и даже реализуют совместные проекты. Мы обязательно продолжим работу в этом направлении".
Имя национального победителя конкурса будет объявлено на торжественной юбилейной церемонии награждения 22 ноября 2017 года. Предприниматель, получивший титул "Предприниматель года 2017" в России поедет на международный финал в Монако отстаивать честь нашей страны в состязании с сильнейшими представителями бизнес-сообщества из 60 стран мира летом 2018 года: www.eoy.ru
EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие общественности к рынкам капитала и экономике в разных странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров, под руководством которых наш коллектив всегда выполняет взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в целом.
Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им в достижении бизнес-целей. В 20 офисах нашей фирмы (в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Тольятти, Алматы, Астане, Атырау, Бишкеке, Баку, Киеве, Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске) работают 4500 специалистов.
Название EY относится к глобальной организации и может относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Великобритании, - является компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам. Более подробная информация представлена на нашем сайте: ey.com.