Жюри объявило финалистов международного конкурса EY "Предприниматель года 2017" в России

МОСКВА, 27 сентября 2017 года. Члены независимого жюри определили список финалистов национального этапа международного конкурса компании EY "Предприниматель года 2017", который проводится в России уже 15 лет.

"Предприниматель года" - единственный в своем роде конкурс для предпринимателей, который компания EY проводит в России с 2003 года. Уникальность конкурса в том, что он направлен на признание успехов состоявшихся предпринимателей, которые вдохновляют других собственным примером, создают рабочие места, внедряют инновации и повышают качество жизни. Победителя определяет национальное жюри из выдающихся представителей научных и деловых кругов, органов государственной власти и победителей прошлых лет.

Решением независимого жюри в состав финалистов международного конкурса "Предприниматель года 2017" в России вошли:

Баранников Андрей Петрович, генеральный директор, SPN Communications; Бурденюк Евгений Николаевич, генеральный директор, ГК "Отелит Development"; Бушберг Елена Юрьевна, генеральный директор, "ВЕРОФАРМ"; Васильчук Алексей Васильевич, совладелец, холдинг RESTart; Галкина Наталия Валентиновна, генеральный директор, АО "НейроТренд"; Гирин Алексей, партнер, Starta Capital & Starta Accelerator; Голов Андрей Викторович, генеральный директор, "Код безопасности"; Гоцев Павел Андреевич, генеральный директор, акционерное общество "Инвестиционно-финансовая компания "Солид"; Евдокимова Юлия Валерьевна, генеральный директор, Palais Royal; Епифанов Антон Валерьевич, генеральный директор, ОАО "Левенгук"; Кучмент Михаил Львович, вице-президент, Hoff; Кыркунов Максим Георгиевич, генеральный директор, ООО "Си Три Солюшнз"; Луценко Владимир Юрьевич, генеральный директор, ООО "Стар Смайл"; Майоров Сергей Васильевич, председатель совета директоров, Набережночелнинский литейно-механический завод "Магнолия"; Максимов Дмитрий Александрович, генеральный директор, сеть ортопедических салонов "Техника Здоровья"; Меланьин Михаил Владимирович, президент, Statsbot.co.; Млынчик Владимир Витальевич, генеральный директор, Quadro Electric; Окроев Тимофей Юрьевич, генеральный директор, ООО "Русская переводческая компания"; Остроброд Эдуард Борисович, вице-президент, SELA; Портнягин Дмитрий Сергеевич, генеральный директор, ООО "Транзит Групп Лимитед"; Раджапов Руслан Мухаммаджанович, CEO и управляющий партнер, CORREAS; Родионов Петр Петрович, генеральный директор, Группа компаний "ГЕРОФАРМ"; Сажин Станислав Сергеевич, генеральный директор, "Доктор на работе"; Сачков Илья Константинович, генеральный директор, Group-IB; Слепов Илья Вячеславович, основатель, соучредитель, "Лаборатория бега"; Слиняков Евгений Евгеньевич, генеральный директор, АО "ПРОМИС"; Соловьёв Владислав Владимирович, собственник, ООО "АВТОДОК"; Спиридонов Максим Юрьевич, генеральный директор, ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"; Табаков Андрей Аркадьевич, владелец, ООО "Эс.Ти.Ай.дент"; Толстая Наталья Владимировна, директор, "Амплуа"; Шабалин Константин Сергеевич, CEO, StartTrack; Юдчиц Денис Сергеевич, генеральный директор, ООО "Мобильные медицинские технологии"; Яковлев Вячеслав Вадимович, управляющий партнер, Twiggy.

"Этот год знаковый для российского конкурса "Предприниматель года" - мы проводим его в юбилейный 15-й раз, и статистика за 15 лет действительно впечатляет: всего в конкурсе приняли участие свыше 500 предпринимателей и глав российских компаний из более чем 50 регионов. Нам есть, чем гордиться и в этом году: в финал по решению независимого жюри вышли 33 конкурсанта. Всего конкурс собрал 54 участника из 53 компаний, представляющих все сектора экономики, из семи регионов России. Эти предприниматели обеспечивают работой более 22 000 российских граждан, а совокупный доход их компаний превышает 126 млрд рублей, - сказал управляющий партнер компании EY по России Александр Ивлев. - Для нас особенно важно, что конкурс "Предприниматель года" позволяет находить успешные ролевые модели и источники вдохновения для нового поколения предпринимателей, дает дополнительную мотивацию и помогает найти единомышленников. За 15 лет проведения программы нам удалось сформировать сплоченное бизнес-сообщество, участники которого поддерживают друг друга, обмениваются знаниями и опытом и даже реализуют совместные проекты. Мы обязательно продолжим работу в этом направлении".

Имя национального победителя конкурса будет объявлено на торжественной юбилейной церемонии награждения 22 ноября 2017 года. Предприниматель, получивший титул "Предприниматель года 2017" в России поедет на международный финал в Монако отстаивать честь нашей страны в состязании с сильнейшими представителями бизнес-сообщества из 60 стран мира летом 2018 года: www.eoy.ru

Краткая информация о компании EY

EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие общественности к рынкам капитала и экономике в разных странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров, под руководством которых наш коллектив всегда выполняет взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в целом.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им в достижении бизнес-целей. В 20 офисах нашей фирмы (в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Тольятти, Алматы, Астане, Атырау, Бишкеке, Баку, Киеве, Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске) работают 4500 специалистов.

Название EY относится к глобальной организации и может относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Великобритании, - является компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам. Более подробная информация представлена на нашем сайте: ey.com.