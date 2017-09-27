Генконсул КНР в Екатеринбурге провела торжественный прием

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Гэн Липин провела в екатеринбургском отеле Hyatt торжественный прием, приуроченный к 68-й годовщине со дня образования КНР.

"1 октября этого года нашей великой родине - Китайской Народной Республике исполнится 68 лет. Каждый год, когда наступает золотая осень, мы, как и все китайские соотечественники, где бы они ни находились, всегда с радостью отмечаем день рождения нашей страны. В прошедшем полувеке Китай пережил необычайно сложные периоды, преодолел всевозможные затруднения. Сегодня наша страна решительно и уверенно идет своим путем к новой вершине", - сказала глава дипмиссии.

В мероприятии приняли участие представители руководства законодательной и исполнительной власти Свердловской области, МИД РФ и дипмиссий зарубежных стран в Екатеринбурге, руководство города, деятели науки, культуры, СМИ, образования, бизнеса.

Как сказал на торжественном приеме первый заместитель председателя правительства Свердловской области Алексей Орлов, КНР уже два десятка лет является надежным партнером региона в торгово-экономической, промышленной, научной и гуманитарной сферах. "Ежегодно появляются все новые проекты и примеры успешного взаимодействия, свою продукцию экспортируют крупнейшие предприятия Свердловской области", - сказал первый вице-премьер.

"В 2016 году регионы Уральского федерального округа, входящие в территорию деятельности представительства МИД России в Екатеринбурге, поддерживали, как и все субъекты РФ, высокий уровень сотрудничества с КНР", - напомнил глава представительства МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов.

По словам главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана, российские и китайские народы объединяют, в первую очередь, талант и трудолюбие.

Как сообщила на торжественном приеме Гэн Липин, Китай является стратегическим партнером регионов Урала и Сибири во внешней торговле. "Товарооборот между Китаем и Россией за январь-июль текущего года увеличился на 21,8%. Китай уже семь лет подряд занимает первое место среди внешнеторговых партнеров России. Могу заявить с уверенностью, что в это достижение входит и вклад субъектов, находящихся на территории нашего консульского округа", - уточнила Гэн Липин.

По словам дипломата, Китай развивается высокими темпами и обновляется с каждым днем. ВВП Китая в 2016 году превысил $11 трлн, а в 1950 году он составлял $9 млрд, рост за 66 лет превысил тысячу раз. "В 2017 году наблюдается стабильное развитие китайской экономики к улучшению. В первом полугодии ВВП Китая увеличился на 6,9%, внешнеторговый оборот - на 19,6%. Доля сферы услуг в ВВП превысила 54%. В китайских городах было создано 7 млн 350 тыс. новых рабочих мест. Уровень безработицы в городах снизился до менее 5%. В недавно опубликованном Всемирной организацией интеллектуальной собственности рейтинге "Глобальный инновационный индекс", Китай поднялся с 35-го в 2013 году до 22-го места в 2017 году. Китайское развитие получило всеобщее признание и высокое ожидание со стороны международного сообщества", - сказала госпожа Гэн.

Глава дипмиссии поблагодарила руководство Свердловской области, Администрации города Екатеринбурга и все соответствующие органы и организации за поддержку и помощь. "Особую благодарность выражаем Представительству МИД в Екатеринбурге, Министерству международных и внешнеэкономических связей Свердловской области и Комитету внешних связей Администрации города Екатеринбурга", - отметила генеральный консул.

Справка

В юрисдикцию китайского консульства в Екатеринбурге, открытого в 2009 году, входят Свердловская, Челябинская, Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Омская, Новосибирская области и Красноярский край.

КНР - один из крупнейших внешнеэкономических партнеров Свердловской области, второй по объему товарооборота.