"Швабе" внедрил передовые технологии в литейное производство

Холдинг "Швабе" усовершенствовал процедуру создания отливок из алюминиевых, стальных и медных сплавов. Новые технологии позволили на 70% снизить уровень последующей механической обработки изделий.

Модернизация литейного производства проводится на предприятии холдинга "Швабе" - Уральском оптико-механическом заводе (УОМЗ) с 2010 года. В рамках реализации плана технического перевооружения в этот период УОМЗ закупил более 30 единиц специального высокотехнологичного оборудования.

"Наше уникальное литейное производство, не имеющее аналогов в России, позволяет создавать высокоточные отливки с геометрией любого уровня сложности. Благодаря новым технологиям мы на 70% снизили уровень последующей механической обработки изделий", - рассказал генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.

Модернизированный литейный цех УОМЗ способен изготавливать высокоточные отливки из алюминиевых, стальных и медных сплавов методом литья под высоким давлением и литья по выплавляемым моделям. Оборудование позволяет создавать изделия размером до 1100х1100х600 мм и весом не более 90 кг. Производительность обновленного подразделения предприятия "Швабе" - 250 тонн годного литья в год или 720 тыс. изделий.

Новое оборудование позволило не только существенно снизить уровень последующей механической обработки изделий, но и уменьшить трудозатраты в литейном производстве на 45%, расходы на материалы на 20%, себестоимость конечного изделия до 30%, а также улучшить условия труда.

Запуск на УОМЗ высокоточного литейного производства состоялся в рамках празднования 180-летия предприятия. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин, министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, глава администрации города Екатеринбурга Александр Якоб и другие официальные лица.

В следующем году Уральский оптико-механический завод в рамках программы техперевооружения планирует модернизировать участок литья под низким давлением и закупить еще около 10 современных производственных машин.