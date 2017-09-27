Туристический потенциал Липецкой области представят инвесторам

Потенциал Липецкой области представят инвесторам в рамках декады туризма, которая пройдет в регионе в конце сентября - начале октября текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

"Туристический потенциал края очень велик. С каждым годом растет качество туристического продукта, узнаваемость липецких брендов и событийных фестивалей, появляются новые интересные маршруты, увеличивается турпоток. Сконцентрировав наши усилия, мы сможем добиться еще большего. Глава Липецкой области Олег Петрович Королев придает развитию туризма большое значение. Очень многое зависит от отношения к делу на местах, в муниципалитетах", - цитирует пресс-служба заместителя главы администрации области Юрия Тарана.

В декаду туризму вошла, в частности, конференция "Автотуристский кластер "Задонщина": реальные возможности для выгодных инвестиций", на которой состоится презентация инвестиционного потенциала Липецкой области в сфере туризма, а также представят доступные преференции для инвесторов. "В регионе создаются условия для комфортного ведения бизнеса. Есть все ресурсы для того, чтобы сделать отдых на территории родного края комфортным и привлекательным для туристов из других регионов", - отметил начальник регионального управления культуры и туризма Вадим Волков, слова которого приводятся в сообщении.

Столичные инвесторы и блогеры в ходе инвест-блог-тура по Липецкой области на тему "Инвестиции в историческую недвижимость" посетят усадьбы Данковского и Задонского районов. Завершатся мероприятия презентацией "Вкусной карты Липецкой области" в усадьбе Скорняково-Архангельское Задонского района. Здесь откроется фотовыставка "Попробуй Липецкую область на вкус" и пройдет конкурс-дегустация традиционных фирменных блюд каждого района.

"Туризм в регионе - не только отдельная экономическая отрасль, но и возможность развития величайшего культурно-исторического пласта, наполненного знаниями и мудростью веков. Развивая туризм, мы одновременно занимаемся возрождением и охраной памятников природы и архитектуры, учимся глубже понимать историю Липецкой области и биографии живших на ее территории выдающихся людей, повышаем качество жизни людей и уровень их духовно-нравственного развития", - отметил Олег Королев, которого цитирует пресс-служба.