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Первое заседание осенней сессии Воронежской областной Думы пройдет 29 сентября

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27 сентября, 15:59 UTC+3

Повестка утверждена 20 сентября Советом регионального парламента

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ВОРОНЕЖ, 27 сентября. Первое заседание осенней сессии Воронежской областной Думы VI созыва пройдет 29 сентября, сообщили в управлении пресс-службы Аппарата регионального парламента по итогам заседания Совета областной Думы, которое провел спикер законодательного собрания Владимир Нетесов. 

"Владимир Нетесов проинформировал членов Совета Думы о вопросах, которые предстоит рассмотреть депутатам. Среди выносимых на заседание законопроектов - изменения в Устав региона, корректировка бюджета области текущего года, блок социальных и экономических вопросов.  Члены Совета утвердили предстоящую повестку заседания областной Думы", - сказано в сообщении.  В заседании принял участие заместитель губернатора Юрий Агибалов.

Шестой Созыв регионального парламента начал работу в 2015 году. В его составе 57 депутатов; 51 во фракции "Единая Россия", три - КПРФ, два - ЛДПР. Фракцию "Справедливой России" представляет один депутат. Всего за годы своей работы с 1993 года Воронежская областная Дума приняла 1349 законов Воронежской области. В их числе такие базовые законы, как "Устав (Основной Закон) Воронежской области", "О статусе депутата Воронежской областной Думы", "Об органах государственной власти Воронежской области", "Избирательный кодекс Воронежской области" и другие.
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