Первое заседание осенней сессии Воронежской областной Думы пройдет 29 сентября

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ВОРОНЕЖ, 27 сентября. Первое заседание осенней сессии Воронежской областной Думы VI созыва пройдет 29 сентября, сообщили в управлении пресс-службы Аппарата регионального парламента по итогам заседания Совета областной Думы, которое провел спикер законодательного собрания Владимир Нетесов.
"Владимир Нетесов проинформировал членов Совета Думы о вопросах, которые предстоит рассмотреть депутатам. Среди выносимых на заседание законопроектов - изменения в Устав региона, корректировка бюджета области текущего года, блок социальных и экономических вопросов. Члены Совета утвердили предстоящую повестку заседания областной Думы", - сказано в сообщении. В заседании принял участие заместитель губернатора Юрий Агибалов.