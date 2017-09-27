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ГК "Гранель" приглашает на выставку-ярмарку "Недвижимость от лидеров-2017"

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27 сентября, 16:12 UTC+3

На выставке покупатели смогут приобрести квартиры в строящихся комплексах компании со скидкой в 25%

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МОСКВА, 28 сентября 2017 года. Группа компаний "Гранель", ведущий застройщик центрального региона РФ, примет участие в 37-й специализированной выставке-ярмарке "Недвижимость от лидеров-2017", которая пройдет с 28 сентября по 1 октября 2017 года в Центральном доме художника на Крымском Валу. На выставке все покупатели смогут приобрести квартиры в строящихся комплексах компании со скидкой в 25%.

В рамках выставки застройщик представит свои жилые комплексы, расположенные в Новой Москве и городах ближнего Подмосковья, а также примет участие в деловой программе мероприятия. Традиционно ГК "Гранель" подарит посетителям 37-й специализированной выставки-ярмарки "Недвижимость от лидеров 2017" уникальные скидки на квартиры в своих жилых комплексах.

Привлекательные условия приобретения будут действовать с 28 сентября по 1 октября 2017 года и состоят из "гарантированной" (15%) и "тающей" (10%) скидок, которые суммируются. Компания обращает внимание на то, что "гарантированная" скидка составит 15%, а "таящая" скидка в 10% будет рассчитываться следующим образом - на дни проведения выставки она будет постоянной, а после постепенно уменьшаться на 1% каждый день. В рамках выставки скидки предоставляются на определенный объем квартир во всех строящихся объектах ГК "Гранель".

Экспозиционный стенд ГК "Гранель" будет расположен на втором этаже Центрального дома художников (стенд D5), где любой желающий сможет получить консультацию специалистов, а также персональную скидку в 25%.

"Участие в такого рода мероприятиях позволяет застройщикам не только презентовать свои проекты широкой аудитории, но и предложить специальные условия приобретения и скидки тем, кто уже решил купить квартиру в наших жилых комплексах. Так, в рамках выставки-ярмарки, мы предлагаем всем своим клиентам скидки от 15 до 25% от стоимости жилья", - отметил Рустам Арсланов, директор по продажам ГК "Гранель".

Помимо работы на стенде, представители ГК "Гранель" примут участие в деловой программе выставки. Так, 29 сентября в конференц-зале №2 специалисты компании выступят на семинарах "Презентация квартир в новостройках до 3 млн с хорошей транспортной доступностью" и "Программы рассрочек от застройщиков. Как получить выгодные условия?".

ГК "Гранель" - это ведущий застройщик центрального региона РФ, который реализует свои объекты в самых привлекательных городах ближнего Подмосковья - Королеве, Мытищах, Балашихе, Видном, Нахабино, а также в Новой Москве. Проекты компании представляют собой яркие образцы лучших традиций в архитектуре и предназначены для тех, кто хочет жить в комфорте за доступные деньги: ЖК "Москвичка", ЖК "Государев дом", ЖК "Театральный парк", ЖК "Императорские Мытищи", ЖК "Новая Алексеевская роща", ЖК "Квартал Лукино", а также ЖК "Малина".

Строительство всех жилых комплексов осуществляется за счет собственных инвестиций, без привлечения кредитных средств, что гарантирует надежность и стабильность компании.

Также надежность ГК "Гранель" подтверждает тот факт, что компания достраивает два проекта долгостроя: ЖК "Квартал Лукино" в г. Балашиха и ЖК "Малина", в пос. Нахабино. 

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