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"Серебряный Лучник" выбрал "Компас"

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27 сентября, 16:23 UTC+3
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МОСКВА, 27 сентября 2017 г. /Исполнительная дирекция Национальной премии "Серебряный Лучник"/. Национальная премия в области развития общественных связей "Серебряный Лучник"  объявляет о поддержке второго фестиваля коммуникационных проектов по тематике безопасности жизнедеятельности  "Компас".

В Академии гражданской защиты МЧС России объявили о старте подготовки ко второму фестивалю коммуникационных проектов по тематике безопасности жизнедеятельности "Компас", который состоится 12-13 апреля 2018 года. В этом году фестиваль станет международным, планируется, что в заявки поступят из более чем 10 государств. Основная тематика конкурсных работ будет охватывать многие аспекты формирования культуры безопасности жизнедеятельности. Участниками фестиваля станут ученики школ, студенты, курсанты и слушатели вузов, а также преподаватели ОБЖ из России и зарубежья.

Организатором фестиваля является кафедра рекламы и связей с общественностью Академии гражданской защиты МЧС России, а главным партнером фестиваля уже второй год станет Национальная премия в области развития общественных связей "Серебряный Лучник".

В состав жюри традиционно войдут ведущие профессионалы коммуникационного рынка России и мира, победители престижных премий и фестивалей по рекламе и коммуникациям.

По своей природе "Компас" является уникальным проектом:

  • это первый фестиваль, возраст участников в котором не ограничен;
  • это первый фестиваль, где так масштабно представлены работы обучающихся вузов и ссузов, в том числе ориентированных на МЧС России;
  • это первый масштабный коммуникационный фестиваль в МЧС России подобного формата.

Результаты первого фестиваля превзошли все ожидания: было подано более 600 работ из 20 регионов нашей страны от Москвы и Санкт-Петербурга до Крыма, Республики Коми и даже Сахалинской области.

В 2018 году на фестиваль будут приниматься творческие работы в следующих номинациях: "Видеоролики", "Принт", "Комплексный проект в интернете", "Арт-объект, пропагандирующий безопасность жизнедеятельности", "Комплексный социальный проект", "Инфографика" и др., а также специальные номинации: "Лучший дистанционный курс по тематике безопасности жизнедеятельности" (для педагогов) и "Журналист БЕЗ опасности (обеспечение безопасности прессы)". Прием работ начнется 20 января 2018 года.

Несмотря на свою молодость, фестиваль набирает обороты. В 2018 году запланирована 2-дневная насыщенная программа, ориентированная на ведущих специалистов медиасферы, начинающих рекламистов и просто творческих личностей.

В программе фестиваля: мастер-классы от профи медиасферы, подведение итогов фестиваля, выступление творческих коллективов и многое другое.

18 октября в Академии гражданской защиты в рамках Студенческой недели перед курсантами и преподавательским составам выступят члены Жюри Национальной премии "Серебряный Лучник" Игорь Игнатьев, президент АКМР и Андрей Тимонов, директор Департамента информации и общественных связей Концерна "Росэнергоатом".

Исполнительная дирекция

Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" 

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