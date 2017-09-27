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Выставка "Каждому по свободе? История одного народа в годы революции" откроется 17 октября

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27 сентября, 16:48 UTC+3

Экспозиция расскажет о культурном, политическом и религиозном развитии еврейского сообщества в России в годы революции

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Иссахар Бер Рыбак "Погром"

© Еврейский музей и центр толерантности/

МОСКВА, 27 сентября 2017 г. /Еврейский музей и центр толерантности/. 17 октября 2017 в Еврейском музее и центре толерантности откроется выставка "Каждому по свободе? История одного народа в годы революции" - междисциплинарный исследовательский проект, подготовленный совместно с Музеем истории евреев России. Выставка расскажет о культурном, политическом и религиозном развитии еврейского сообщества в России в годы революции (1917-1919).  

На выставке будут представлены живопись, фотографии, книги, театральные афиши, листовки и плакаты политических партий, собранные из музеев, архивов и частных коллекций. Экспонаты продемонстрируют подъем и многообразие еврейской общественно-политической и художественной жизни накануне и после февраля 1917 года - времени свободы, надежд и их ограничения в 1919 году.  В числе экспонатов -   картины Марка Шагала, Роберта Фалька, Иссахара Бера Рыбака и Эль Лисицкого. Многие картины и документы, представленные на выставке, будут экспонироваться впервые.

Структурную основу выставки составит хроника еврейской истории в контексте событий революционного периода в России, подготовленная командой мультимедийного документального проекта "1917. Свободная история". Помимо исторических фактов и статистики, в хронику войдут рассказы от первого лица непосредственных участников событий - Льва Троцкого, Юлия Мартова, Марка Шагала, Веры Инбер, Семена Дубнова и Василия Шульгина. Их рассказы прозвучат в отдельных пространствах, оформленных в духе времени и передающих особенности биографии и личности персонажей. Посетители выставки смогут прочитать их письма, услышать их голос из старинных телефонов и радио.

Широкий спектр исторических материалов, использованных при подготовке выставки, позволит отразить все многообразие политической и культурной жизни с 1917 по 1919 год. Выставка, ее экспонаты и оформление создадут эффект "присутствия" и погружения в атмосферу революционного времени, познакомят посетителей с коротким, но чрезвычайно важным и насыщенным периодом истории еврейского сообщества в России. 

Кураторы: Григорий Казовский, Екатерина Крылова.

Даты проведения выставки: 17 октября 2017 - 14 января 2018

Контакты для СМИ:

Тел.: +7 (495)-645-05-50 (ext. 230)

+7 916 075 17 18 / Нина Дымшиц

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