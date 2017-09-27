Вениамин Кондратьев: казачество - это не пережиток прошлого

В Краснодаре состоялся учредительный съезд Союза казачьей молодежи. Участие в мероприятии приняли порядка тысячи учащихся казачьих классов и казачьих кадетских корпусов со всего края.

Как отметил губернатор, на начальном этапе основу Союза казачьей молодежи составят учащиеся порядка 3,5 тыс. казачьих классов и семи казачьих кадетских корпусов. Это около 85 тыс. детей региона.

"Мы хотим дать вам площадку, на которой вы сможете общаться, совместно реализовывать свои проекты. Площадку, которая объединит вас одной общей идеей", - обратился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев к присутствующим.

По его словам, союз откроет для ребят новые перспективы: форумы, слеты, обмен опытом, на которых они смогут озвучить свою позицию, поднимать темы, которые их волнуют.

"Мы уже доказали всем: казачество - это не пережиток прошлого. Настал черед молодых менять современную жизнь к лучшему. Именно вам предстоит заложить основы молодежного казачьего движения. Убежден, что среди тех, кто собрался сегодня в этом зале, есть будущие атаманы районных обществ и, наверняка, будущий атаман Кубанского казачьего войска", - сказал Вениамин Кондратьев.

В ходе мероприятия был зачитан приветственный адрес министра образования и науки РФ Ольги Васильевой. По словам руководителя федерального ведомства, съезд станет важной вехой в развитии казачьего движения в Краснодарском крае. "Создание Союза послужит становлению интересной и яркой общественной жизни молодого поколения казачества, формированию лидерских качеств казачат", - говорится в тексте обращения.

Отдельно Ольга Васильева отметила значимость казачьего образования. По мнению министра, на данный момент это одна из лучших форм подготовки высококвалифицированных специалистов для государственной службы и всех отраслей народного хозяйства.

Замглавы региона Анна Минькова отметила, что на Кубани казачье образование становится все более востребованным. "За последний год казачьи классы и группы появились во всех школах края. Растет и количество школ с региональным статусом казачьих. Если в 2008 году их было 13, то сейчас уже 25", - сообщила она.

Вице-губернатор, атаман ККВ Николай Долуда добавил, что учредительный съезд Союза казачьей молодежи проходит в дни празднования 225-й годовщины высадки черноморских казаков на Тамань и 80-летия Краснодарского края. "Ваши успехи в учебе, самообразовании, духовном развитии должны стать достойным продолжением доблестного служения родине наших предков, тех, кто своим трудолюбием и несгибаемой волей преобразовал эту кубанскую землю", - подчеркнул атаман ККВ.

Итогом встречи стало подписание протокола о создании регионального общественного движения "Союз казачьей молодежи Кубани".