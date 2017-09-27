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Номерной фонд нижегородских отелей увеличился на 1 тыс. мест в рамках подготовки к ЧМ-2018

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27 сентября, 17:59 UTC+3

В дни чемпионата мира по футболу регион могут посетить порядка 200 тыс. туристов

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© Дмитрий Косолапов

Номерной фонд нижегородских отелей увеличился более чем на 1 тыс. мест в рамках подготовки региона к проведению матчей ЧМ-2018. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский во время открытия нового пятизвездочного отеля.

"В дни чемпионата мира по футболу мы ожидаем в Нижнем Новгороде порядка 200 тыс. гостей, по прогнозам, около трети из них будут иностранцы. Всего за время подготовки к мундиалю номерной фонд в Нижнем Новгороде увеличился более чем на 1 тысячу самых современных гостиничных мест", - заявил Сватковский.

Замгубернатора добавил, что к 2020 году регион планирует достичь отметки 3 млн туристов в год.

По словам министра культуры Нижегородской области Сергея Горина, требования FIFA к номерному фонду выполнены полностью - создано 9,2 тыс. гостиничных номеров.

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что видит "огромный потенциал в благоустройстве и туристической сфере региона". "Я считаю, что Нижний Новгород должен по-настоящему занять свое достойное место на туристической карте России", - сказал Глеб Никитин.

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