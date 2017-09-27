Образовательный форум "Дни знаний для предпринимателей" открылся в Тюмени

Гендиректор: все объекты к Универсиаде-2019 строятся с максимальным наследиемСпорт 27 сентября, 18:58
Японские рыбаки за несколько месяцев убили почти 180 китовСоциальная ответственность 27 сентября, 18:53
"Химки" победили "Панатинаикос" и вышли в финал Кубка Гомельского по баскетболуСпорт 27 сентября, 18:49
Власти Бразилии отозвали разрешение на разработку полезных ископаемых в заповедникеСоциальная ответственность 27 сентября, 18:43
"Благосфера" покажет первый полнометражный фильм про паралимпийцаСоциальная ответственность 27 сентября, 18:31
Незрячая американка проедет на лошади по КолумбииСоциальная ответственность 27 сентября, 18:14
Росавиация полагает, что собственника "ВИМ-Авиа" может не быть в РоссииЭкономика и бизнес 27 сентября, 18:06
Номерной фонд нижегородских отелей увеличился на 1 тыс. мест в рамках подготовки к ЧМ-2018Новости партнеров 27 сентября, 17:59
Английских школьников научили сообщать о жестоком обращенииСоциальная ответственность 27 сентября, 17:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Пятый образовательный форум "Дни знаний для предпринимателей" начал работу в Тюмени, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
"Форум собрал на своей площадке представителей бизнес-сообщества и власти, готовых делиться опытом, обсуждать самые актуальные вопросы в этой сфере", - говорится в пресс-релизе.
В программу включены темы, которые интересны для малого и среднего бизнеса: маркетинг и продажи, финансовая емкость лидера и как она связана с масштабом и динамикой бизнеса, налоговые риски.
Выступая на форуме, губернатор Тюменской области Владимир Якушев заявил, что главная задача бизнеса - создавать новые рабочие места. "Это понимание должно быть у всех. Первое и основное, что волнует нас в каждом новом инвестиционном проекте, - это количество созданных рабочих мест", - приводит слова губернатора пресс-служба региона.
Якушев также подчеркнул, что в работе по государственной поддержке предпринимательства очень важен комплексный подход. "Нельзя отделять административные инструменты господдержки от финансовых. С каждым инвестиционным проектом мы работаем комплексно, сочетая финансовую и административную государственную поддержку", - отметил губернатор.
В свою очередь уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов подчеркнул, что главный целевой показатель для развития экономики - это создание именно высокопроизводительных рабочих мест.
Титов отметил, что рассчитываться этот критерий должен соотношением объема произведенной добавленной стоимости с количеством работников на предприятии. По его словам, в стране в последние годы наблюдается общее снижение числа рабочих мест, в основном этот показатель уменьшался в результате ухода в тень малого и среднего бизнеса. Однако есть тенденция роста высокопроизводительных рабочих мест и производительности труда в первую очередь за счет обрабатывающего сектора, сельского хозяйства и ряда других отраслей.
По мнению уполномоченного при президенте РФ, выполнение задачи по созданию 25 млн высокопроизводительных рабочих мест, поставленной президентом России, - вполне реально, при условии, что будет принято большое количество правильных экономических решений.
Титов заявил, что главными двигателями экономического роста являются конкуренция в бизнесе и активная экономическая политика государства по стимулированию притока инвестиций.