Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Образовательный форум "Дни знаний для предпринимателей" открылся в Тюмени

Новости партнеров
27 сентября, 18:40 UTC+3

Глава региона Владимир Якушев, выступая на форуме отметил, что главная задача бизнеса — это создание рабочих мест

Поделиться
Материал из 1 страницы

Пятый образовательный форум "Дни знаний для предпринимателей" начал работу в Тюмени, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

"Форум собрал на своей площадке представителей бизнес-сообщества и власти, готовых делиться опытом, обсуждать самые актуальные вопросы в этой сфере", - говорится в пресс-релизе.

В программу включены темы, которые интересны для малого и среднего бизнеса: маркетинг и продажи, финансовая емкость лидера и как она связана с масштабом и динамикой бизнеса, налоговые риски.

Выступая на форуме, губернатор Тюменской области Владимир Якушев заявил, что главная задача бизнеса - создавать новые рабочие места. "Это понимание должно быть у всех. Первое и основное, что волнует нас в каждом новом инвестиционном проекте, - это количество созданных рабочих мест", -  приводит слова губернатора пресс-служба региона.

Якушев также подчеркнул, что в работе по государственной поддержке предпринимательства очень важен комплексный подход. "Нельзя отделять административные инструменты господдержки от финансовых. С каждым инвестиционным проектом мы работаем комплексно, сочетая финансовую и административную государственную поддержку", - отметил губернатор.

В свою очередь уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов подчеркнул, что главный целевой показатель для развития экономики - это создание именно высокопроизводительных рабочих мест.

Титов отметил, что рассчитываться этот критерий должен соотношением объема произведенной добавленной стоимости с количеством работников на предприятии. По его словам, в стране в последние годы наблюдается общее снижение числа рабочих мест, в основном этот показатель уменьшался в результате ухода в тень малого и среднего бизнеса. Однако есть тенденция роста высокопроизводительных рабочих мест и производительности труда в первую очередь за счет обрабатывающего сектора, сельского хозяйства и ряда других отраслей.

По мнению уполномоченного при президенте РФ, выполнение задачи по созданию 25 млн высокопроизводительных рабочих мест, поставленной президентом России, - вполне реально, при условии, что будет принято большое количество правильных экономических решений.

Титов заявил, что главными двигателями экономического роста являются конкуренция в бизнесе и активная экономическая политика государства по стимулированию притока инвестиций.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
11
Член сборной Японии и чемпион мира по настольному теннису Йошимура пополнил команду УГМК
6
"Дни турбийона" пройдут в московском бутике Tourbillon
4
Компания BON Cloud рассказала о жителях пустыни Кубуки
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин раскритиковал Соколова и Дворковича из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"
2
Новак: продажа газа из России Европе на востоке Украины нецелесообразна
3
ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова
4
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
5
Украинские пограничники отказали во въезде депутату Европарламента за посещение Донбасса
6
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
7
Взрывы на складе боеприпасов в Винницкой области квалифицировали как диверсию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама