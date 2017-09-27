Образовательный форум "Дни знаний для предпринимателей" открылся в Тюмени

Пятый образовательный форум "Дни знаний для предпринимателей" начал работу в Тюмени, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

"Форум собрал на своей площадке представителей бизнес-сообщества и власти, готовых делиться опытом, обсуждать самые актуальные вопросы в этой сфере", - говорится в пресс-релизе.

В программу включены темы, которые интересны для малого и среднего бизнеса: маркетинг и продажи, финансовая емкость лидера и как она связана с масштабом и динамикой бизнеса, налоговые риски.

Выступая на форуме, губернатор Тюменской области Владимир Якушев заявил, что главная задача бизнеса - создавать новые рабочие места. "Это понимание должно быть у всех. Первое и основное, что волнует нас в каждом новом инвестиционном проекте, - это количество созданных рабочих мест", - приводит слова губернатора пресс-служба региона.

Якушев также подчеркнул, что в работе по государственной поддержке предпринимательства очень важен комплексный подход. "Нельзя отделять административные инструменты господдержки от финансовых. С каждым инвестиционным проектом мы работаем комплексно, сочетая финансовую и административную государственную поддержку", - отметил губернатор.

В свою очередь уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов подчеркнул, что главный целевой показатель для развития экономики - это создание именно высокопроизводительных рабочих мест.

Титов отметил, что рассчитываться этот критерий должен соотношением объема произведенной добавленной стоимости с количеством работников на предприятии. По его словам, в стране в последние годы наблюдается общее снижение числа рабочих мест, в основном этот показатель уменьшался в результате ухода в тень малого и среднего бизнеса. Однако есть тенденция роста высокопроизводительных рабочих мест и производительности труда в первую очередь за счет обрабатывающего сектора, сельского хозяйства и ряда других отраслей.

По мнению уполномоченного при президенте РФ, выполнение задачи по созданию 25 млн высокопроизводительных рабочих мест, поставленной президентом России, - вполне реально, при условии, что будет принято большое количество правильных экономических решений.

Титов заявил, что главными двигателями экономического роста являются конкуренция в бизнесе и активная экономическая политика государства по стимулированию притока инвестиций.