Александр Баландин: в станкостроении - затишье перед рывком

Крупнейшая в мире станко- и инструментальная выставка EMO Hannover, собравшая тысячи мировых законодателей в этой хай-тек сфере, завершилась в германском Ганновере. Свои передовые разработки представила там российская корпорация "Пумори", одна из ведущих в России инжиниринговых компаний. Об участии в мировой экспозиции рассказал ТАСС генеральный директор корпорации Александр Баландин.

- Александр Иванович, какая это по счету EMO с участием вашей корпорации?

Мы участвуем в выставках EMO с 1997 года, не пропуская ни одной. В разные годы они проходили в разных городах - Ганновере, Милане, Париже. Всегда экспонировались своим стендом. Значит, в этом году - десятый раз.

Наше участие в EMO - прежде всего брендинг. Станкостроение и металлообработка - особый мир, своего рода большая семья, где надо постоянно напоминать о себе, быть на виду, чтобы партнеры и конкуренты были в курсе твоих успехов и новинок. Это наращивает показатель престижа и деловой репутации компании, улучшает ее гудвилл.

Развернуть Стенд корпорации "Пумори" на EMO Hannover-2017 © Пресс-служба корпорации "Пумори" Стенд корпорации "Пумори" на EMO Hannover-2017 © Пресс-служба корпорации "Пумори"

Брендинг не дает быстрого результата, и мы все эти годы не изменяли бренду "Пумори". Сегодня можно констатировать, что мы пожинаем позитивные репутационные плоды. За 20 лет реализована задача создания и укрепления бренда. Это немного, ведь есть компании с вековой историей - например, нашему главному стратегическому партнеру, японской корпорации OKUMA, уже больше 120 лет. Но для России наши 20 лет - немало, и мы не намерены останавливаться.

Брендинг "Пумори" в Ганновере дает позитивный "рикошет" и на российский рынок, потому что российских экспонентов в Ганновере традиционно немного, а запоминающихся брендов еще меньше.

- С чем вышли на эту экспозицию?

Продукты у нас традиционные. Мы - холдинг, который, прежде всего, занимается инжиниринговой деятельностью, и сотрудничает со многими мировыми компаниями по производству инструмента. Но у нас есть свое многолетнее направление производства инструмента. Этот приоритет сохранялся все 20 лет, с первой втулки и патрона, усовершенствованного и представленного нами с ориентацией на передовые зарубежные разработки, и до сегодняшнего дня, где на EMO мы продвигали абсолютно новую систему расточки.

- Что за система?

Развернуть Новая система расточки производства корпорации "Пумори" © Пресс-служба корпорации "Пумори" Новая система расточки производства корпорации "Пумори" © Пресс-служба корпорации "Пумори"

Это, без преувеличения, хай-тек в сфере вспомогательного инструмента. По системе расточки можно оценивать технические и интеллектуальные возможности компании. В этом году наша система расточки приобрела цифровую форму. Мы представили систему расточки с цифровой индикацией, с перемещением и возможностью отслеживания на экране монитора.

Также предложили небольшой гаджет собственной разработки, который крепится на исполнительный орган любой расточной оправки, и помогает с микронной точностью переместить суппорт с расточным резцом таким образом, чтобы при растачивании получать максимально точные, микронные, размеры. Изделие неожиданно для нас вызвало буквально повальный интерес у заказчиков, приходивших на наш стенд. Привезли запас экспериментальных образцов на выставку, и он разошелся в первый же день по партнерам и крупным клиентам, которые интересуют нас в плане развития кооперации. Интерес к гаджету был гораздо выше, чем мы спланировали, одной коробки явно не хватило.

Развернуть "Гаджет" производства корпорации "Пумори", представленный на EMO Hannover-2017, вызвал огромный интерес © Пресс-служба корпорации "Пумори" "Гаджет" производства корпорации "Пумори", представленный на EMO Hannover-2017, вызвал огромный интерес © Пресс-служба корпорации "Пумори"

Эта инновационная разработка сейчас патентуется.

- Какие результаты работы на выставке?

Провели достаточно много традиционных переговоров с нынешними нашими поставщиками и заказчиками, на выставке было немало посетителей из России. Разумеется, заключены контракты. Это необходимая работа на мероприятиях такого масштаба, она идет с раннего утра до позднего вечера. И когда в этот раз наши многолетние партнёры и заказчики говорили нам, что счастливы сотрудничеству с нами, думаю, это была не лесть, а объективная оценка большой работы, которую проводит наш коллектив.

- Каким составом ваша корпорация работала в Ганновере?

В общей сложности с заказчиками там было 45 человек. Высадились в Ганновер первым десантом, потом еще народ подъезжал.

- Как меняются выставки из года в год с точки зрения российской инжиниринговой компании?

Станкостроение и металлообработка - это индикатор активности машиностроения в целом. Если есть растущий спрос на станки и инструменты - значит, машиностроение развивается в хорошем ритме. Последние два-три года отрасль утихла, но после Ганновера я проникся предчувствием, что это затишье перед рывком. Хватит быть в состоянии анабиоза и спячки, надо нашему машиностроению двигаться вперед. На выставке в Ганновере мы готовились, в том числе, и к этому. Были переговоры и встречи с новыми поставщикам - на рынке появляются весьма продвинутые игроки. В станкостроении и производстве инструментов появляются фирмы с хорошим качеством и приличным инновационным продуктом.

Для нашей инжиниринговой компании это глоток свежего воздуха - политические ограничения и эмбарго не позволяют работать в полном объеме с маститыми компаниями. Наши заказчики не выдерживают прессинга проверок, надо предлагать им альтернативу, тем более, они нас просят, чтобы поставщики не были связаны с санкционной риторикой. Мы последние годы именно этим много заняты.

Я считаю, что уже в мае следующего года на традиционной Международной выставке "Металлообработка" в Москве корпорация покажет новые контракты, решения, инновационные технологии не только наших традиционных многолетних, но, к сожалению, ныне "подсанционных" партнеров, но и тех, с кем, возможно, всем будет легче выстраивать отношения. Думаю, для наших клиентов это хорошая новость. Тем более, при сопоставимом качестве возможность выбирать цену ниже брендовой - это очень хорошо. Эту, на первый взгляд, неразрешимую задачу последних лет, нам удается решать. Мир металлообработки разнообразен, и мы пользуемся предоставляемыми в нем возможностями. Инициатив очень много, фанатиков тоже, и своим неистовым желанием сделать современней, лучше и дешевле они нередко добиваются не просто весомых, а феноменальных результатов.

- В чем главное отличие нынешнего EMO в Ганновере от предыдущего "досанкционного"?

Действительно, предыдущая выставка проходила в Ганновере в 2103 году. За это время радикально поменялись, прежде всего, мы с вами. Когда впереди радужные перспективы, безоблачное небо и все работает бесконфликтно - это одно. А когда на EMO-2015 в Милане возникли сложные переговоры и финансовые трудности, связанные с ограничениями - это другое. Уже тогда мы начали активно соображать, что предложить заказчикам в качестве выхода из складывающейся ситуации.

Есть проблема создания отечественного станкостроения, где мы посильно реализуем свои возможности. Но надо учитывать то, что без мирового станкостроения, какие бы патриотические лозунги не звучали, России все равно не обойтись. В любом случае, должны быть кооперационные отношения, комфортные для заказчика. Мы, являясь в этой деятельности проводниковой частью, должны не перекладывать тормоза на отношения заказчика и покупателя, а, наоборот, их снимать.

Развернуть Работа на стенде © Пресс-служба корпорации "Пумори" Работа на стенде © Пресс-служба корпорации "Пумори"

Тогда, в 2015 году, в Милане, мы устанавливали первые контакты. И два последующих года не ослабляли эту работу. Ездили во все станкостроительные регионы мира, посетили массу предприятий, выставок. И к нынешнему EMO в Ганновере работали целенаправленно и точечно, вели переговоры на уровне президентов и владельцев компаний, обсуждая взаимные выгоды от сотрудничества. И здесь бренд "Пумори" сыграл на руку - нас знают, хотят работать, потому что в станкостроительном мире о нас уже сложилось мнение: если беремся за дело, то доводим его до финального результата.

- Чем запомнится эта выставка?

EMO в Ганновере - самое крупное станко-инструментальное шоу в мире. Здесь гигантские экспозиции. Крупнейшие производители тратят баснословные деньги, берут полпавильона и выставляют всю свою линейку, начиная от действующих станков весом в несколько сотен тонн. Желание производителей показать себя наилучшим образом, не считаясь с затратами, впечатляет.

Чтобы обойти все павильоны, надо брать с собой запасные ноги. Директор одной из наших компаний показал мне свой шагомер - 39 тысяч шагов за день. И он не просто бродил по выставке, а ходил адресно! Добавьте к этому начинающийся в те дни октоберфест - и вы получите полную картину грандиозного и причудливого сплава хай-тека и праздника мысли, интеллекта, традиций, собравший тысячи неравнодушных и талантливых людей.

Справка

Международная выставка металлообрабатывающего оборудования EMO Hannover-2017 прошла в Ганновере с 18 по 23 сентября 2017 года. Выставка проводится с периодичностью один раз в два года и с очередностью в городах проведения Милан/Ганновер. В последней выставке в Ганновере в 2013 году приняли участие 2100 экспонентов из 43 стран, выставку посетили более 145 тыс. специалистов из 110 стран.

Корпорация "Пумори" ведет историю с 1990 года. В 2013, 2014 и 2015 годах по итогам всероссийского рейтинга была признана лучшей комплексной инжиниринговой компанией России. Сегодня "Пумори" - одна из крупных машиностроительных структур, объединяющая 14 предприятий по всей России. Партнер известных компаний-производителей: японских OKUMA, Toshiba, Okamoto, Brother; Hawema (Германия), Manurhin (Франция), американских Ingersoll и Optomec, Fastems (Финляндия), Davi (Италия), Micromatic (Индия) и др.