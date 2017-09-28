Более 400 заявок подано на участие в Молодежном дне форума Finopolis

МОСКВА, 28 сентября. Более 300 индивидуальных заявок получили организаторы Молодежного дня Fintech, который впервые пройдет 4 октября в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2017 в Сочи. Наибольшее число предложений поступило из Москвы (118), Санкт-Петербурга (48) и Казани (36). Лидеры среди вузов - Высшая школа экономики (47 заявок), Иннополис и МГУ им. Ломоносова (по 17). После объединения участников в команды была подана 151 командная заявка.

Согласно правилам, команды должны были пройти предварительный этап отбора и за две недели выполнить практические задания, разделенные на две специализации - бизнес-аналитику и программирование. В результате 47 команд прислали свои решения кейсов.

По итогам отборочного конкурса представители Банка России и Ассоциации Финтех определили десять команд-финалистов, показавших лучшие результаты. В специализации "Бизнес-аналитика" в финал вышли команды из ИТМО (Санкт-Петербург), МГУ им. Ломоносова (Москва), Южного федерального университета (Ростов-на-Дону), НИУ ВШЭ (Москва) и Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина (Сыктывкар). Среди программистов в финал прошли представители ИТМО (Санкт-Петербург), Владимирского государственного университета (Владимир, Москва), Иннополиса (Казань), Новосибирского государственного университета (Новосибирск) и Сибирского федерального университета (Красноярск).

Победителей конкурса Молодежного дня ждут встречи с экспертами в области финтеха, руководителями ведущих российских банков и ИТ-компаний, а также награды и призы от оргкомитета и партнеров Finopolis 2017. Его цель - популяризация финансовых технологий среди школьников, студентов, аспирантов, молодых выпускников и преподавателей вузов.

Основная задача форума Finopolis 2017 - оказание содействия во внедрении инновационных технологий в финансовом секторе Российской Федерации. Форум пройдет 5 и 6 октября 2017 года в Сочи.

Более подробная информация: www.finopolis.ru