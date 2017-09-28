"Сибкабель" освоил производство шахтного кабеля по новым требованиям Ростехнадзора

ТОМСК, 28 сентября. /ТАСС/. На заводе "Сибкабель" в Томске (входит в ООО "Холдинг Кабельный Альянс", ХКА, объединяющий кабельные активы УГМК) освоено производство шахтного кабеля марки КГЭТУКШм (торговая марка HoldMine), отвечающего новым требованиям Ростехнадзора. Об этом сообщают в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании.

"По новым правилам, при повреждении оболочки гибкий кабель, питающий передвижные машины и механизмы, должен отключаться еще до того, как будет задета изоляция и возникнет короткое замыкание. Именно этому требованию Ростехнадзора соответствует новая конструкция кабеля. Раньше так называемое опережающее отключение происходило при повреждении изоляции хотя бы одной из жил. Сейчас конструкция кабелей стала вдвое безопаснее", - пояснил директор томского научного кабельного института (ПАО "НИКИ г.Томск", также входит в ХКА) Алексей Нор.

Ученые НИКИ одними из первых в России разработали технические условия на новую конструкцию шахтных кабелей и провели опытно-конструкторские работы. Они изготовили порядка 10 образцов кабельных изделий и стенд для их тестирования. Каждый образец испытывали давлением разной силы, имитируя реальные условия эксплуатации кабеля в шахте. Испытания проводились в присутствии представителей главного научного института угольщиков ВостНИИ и производителей оборудования.

"Нам нужно было оценить нагрузки, степень сжатия кабеля в момент возникновения замыкания защитной цепи (между броней и землей), а также в момент возникновения замыкания силовых жил (между хотя бы одной из жил и землей или между жилами). В итоге мы нашли техническое решение, которое позволило нам создать и сертифицировать кабель, соответствующий новым требованиям Ростехнадзора", - сказал начальник научно-технического отдела НИКИ Сергей Окунев.

На данный момент первые партии нового кабеля поставлены крупнейшим угледобывающим компаниям Кузбасса.

В НИКИ и на "Сибкабеле" подчеркивают, что готовы изготовить и поставить угольщикам кабель, который будет отключаться при воздействии нагрузки на него от сотен килограммов до нескольких тонн. В планах кабельщиков - усовершенствовать конструкцию. "Сегодня для шахт мы выпускаем кабель на напряжение 1140 В, но мощности современных комбайнов увеличились. Мы поставили перед собой задачу – выпустить кабель на напряжение до 6 кВ", - рассказал Сергей Окунев.

Справка

ООО "Холдинг Кабельный Альянс" объединяющий кабельные активы УГМК, производит продукцию для атомной промышленности, ТЭК, автомобильной и железнодорожной отраслей, предприятий связи, электроэнергетики и горнорудной промышленности. Общий объем переработки металла (по весу меди) на предприятиях ХКА в прошлом году превысил 50 тыс. тонн. Ежегодно предприятия ХКА выпускают порядка 250 тыс. км кабелей и проводов. В ХКА входят три завода - АО "Электрокабель" Кольчугинский завод", АО "Сибкабель" и АО "Уралкабель", а также ПАО "НИКИ г.Томск".

"Холдинг Кабельный Альянс" является участником общественного проекта "Кабель без опасности", объединившего добросовестных участников рынка кабельно-проводниковой продукции (КПП). Использование высококлассного сырья и материалов является одним из условий выпуска безопасной и качественной КПП.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.