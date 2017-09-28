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Власти Приморья направили около 57 млн рублей на компенсацию за детский отдых

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28 сентября, 13:18 UTC+3

В регионе в летний период работали более 600 лагерей, что позволило охватить разными формами отдыха и оздоровления более 192 тыс. детей

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© Владимир Смирнов/ТАСС

Власти Приморья направили 56,5 млн рублей на компенсацию за детский отдых. Родители смогут вернуть 50% стоимости путевки, сообщили в департаменте образования и науки Приморского края.

"Уже 56,5 млн рублей из краевого бюджета направлено на возмещение части затрат родителей на детский отдых в период летней оздоровительной кампании. Размер компенсации составляет 50% стоимости путевки, но не более 10 тыс. рублей на одного ребенка в год в семье с доходом ниже величины прожиточного минимума, и 50% стоимости путевки, но не более 8 тыс. рублей на одного ребенка в год в семье с доходом выше величины прожиточного минимума", - говорится в сообщении.

Согласно краевой программе "Развитие образования Приморского края", возврат части затрат на путевку в детские оздоровительные учреждения для ребенка в возрасте от 6,5 до 15 лет можно получить один раз в год .

В регионе в летний период работали более 600 лагерей, что позволило охватить разными формами отдыха и оздоровления более 192 тыс. детей, в том числе более 30 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году на оздоровительную кампанию в Приморье направлено 383,5 млн рублей.

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