Форум GoTech о глобальном бизнесе и технологиях пройдет в Москве

12 октября в Физтехпарке (Москва) пройдет ежегодный форум GoTech. Более 1000 участников: основатели и инвесторы, стартапы и корпорации, визионеры и разработчики встречаются на форуме, чтобы найти новые решения, технологии и ресурсы для развития глобального бизнеса.

На главной сцене выступят основатели технологических компаний и управляющие фондов: Сергей Белоусов (Acronis), Марвин Ляо (500 Startups), Александр Галицкий (Almaz Capital), Юрий Гурский (Haxus), Джейн Гилсон (Google), Игорь Дуплицкий (Orange), Дмитрий Чихачев (Runa Capital), Дмитрий Аксенов (DigitalGenius), Давид Ян (ABBYY), Николай Сторонский (Revolut) и другие.

В рамках форума пройдет финал крупнейшего в России и Восточной Европе конкурса стартапов. Члены жюри выберут проекты, которые имеют все шансы стать глобальной историей успеха и захватить мир, а партнеры специальных номинаций, среди которых Билайн, Google, Райффайзенбанк, B&N Bank Digital, Лаборатория Касперского, выберут участников, с которыми хотят запустить совместные пилотные проекты.

На питч-сессиях стартапов посетители форума смогут увидеть как новые команды, появившиеся за последний год, так и компании, чьи решения и технологии уже зарекомендовали себя на рынке.

На инвестиционной сессии VC Corner 50 представителей инвестиционных фондов и бизнес-ангелов будут встречаться с выбранными проектами один на один, а на площадке Press Corner журналисты, которые пишут о стартапах, инвестициях и технологиях, будут искать новых героев для публикаций.

Участники смогут также посетить выставку Business Alley, где корпорации, институты развития и целые страны рассказывают о том, какие возможности они предоставляют стартапам из России для развития на глобальном рынке.

Программа форума GoTech 12 октября на сайте: www.gotech.vc/programma

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