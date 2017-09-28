Ежегодная конференция в области performance marketing пройдет 4 октября в Москве

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4 октября в кинотеатре "Октябрь" состоится Performance Marketing Moscow - 4-я ежегодная конференция в области performance marketing, организованная digital-агентством R:TA и РАЭК.
На одной сцене выступят топ-менеджеры Rocket Fuel, Google, Criteo, Sociomantic, AppsFlyer, SimilarWeb, Taboola, DataXu и Hoff. Свое участие подтвердил и Amazon. Это первое выступление компании в России.
12 спикеров поделятся практическими кейсами, расскажут все о главных изменениях в индустрии интернет-рекламы и форматах, которые выстрелят в ближайшие три года:
В индустрии интернет-рекламы появляется 50+ новых инструментов и технологий ежегодно. Только за первую половину 2017 года Google Adwords анонсировал семь новинок. Как не упустить главные обновления, которые появились в мире за год?
Приходите на Performance Marketing Moscow и вы узнаете:
Performance Marketing Moscow - не только платформа, где мировые лидеры индустрии делятся своим опытом, но и площадка для установления деловых контактов, поиска новых решений для бизнеса. Из года в год мероприятие посещают ТОП-100 рекламодателей Рунета. Бренд-менеджеры, маркетинг- и digital-директора ведущих мировых компаний вновь соберутся в одном месте.
Бронируйте место в зале: http://pm-moscow.com/