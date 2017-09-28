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Ежегодная конференция в области performance marketing пройдет 4 октября в Москве

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28 сентября, 13:54 UTC+3

12 спикеров поделятся практическими кейсами, расскажут все о главных изменениях в индустрии интернет-рекламы и форматах

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© Артем Дыскин

4 октября в кинотеатре "Октябрь" состоится Performance Marketing Moscow - 4-я ежегодная конференция в области performance marketing, организованная digital-агентством R:TA и РАЭК.

На одной сцене выступят топ-менеджеры Rocket Fuel, Google, Criteo, Sociomantic, AppsFlyer, SimilarWeb, Taboola, DataXu и Hoff. Свое участие подтвердил и Amazon. Это первое выступление компании в России.

12 спикеров поделятся практическими кейсами, расскажут все о главных изменениях в индустрии интернет-рекламы и форматах, которые выстрелят в ближайшие три года:

  • Панайотис Гианнопулос, руководитель направления Email Marketing, Amazon
  • Хуан Cевильяно Сабала, генеральный директор, RocketFuel Spain
  • Дэвид Снеддон, управляющий директор, Google EMEA
  • Майк Шо, вице-президент, DataXU
  • Рэн Аврахами, вице-президент по глобальному маркетингу, AppsFlyer
  • Пол Херге, вице-президент, Taboola EMEA
  • Эмре Доган, глава отдела по работе с клиентами, Google
  • Мартин Лосс, специалист по мобильным решениям, Google
  • Андреас Мизера, главный операционный директор, Criteo
  • Диана Лориот, руководитель отдела обслуживания клиентов, Sociomantic
  • Рон Пик, вице-президент по продуктовому маркетингу, SimilarWeb
  • Михаил Кучмент, вице-президент, Hoff
  • Богдан Казаков, руководитель продакшена, R:TA

В индустрии интернет-рекламы появляется 50+ новых инструментов и технологий ежегодно. Только за первую половину 2017 года Google Adwords анонсировал семь новинок. Как не упустить главные обновления, которые появились в мире за год?

Приходите на Performance Marketing Moscow и вы узнаете:

  • Как повысить открываемость писем до 40%? Кейс от Amazon
  • Особенности рекламы на мобильных устройствах: ТОП-10 советов и трендов 2018 от Google
  • Эффективный мультиканальный маркетинг: руководство к действию от Hoff
  • Как покорить даже самого сложного потребителя в онлайн? Правила микросегментации от Sociomantic  
  • Эффективное использование данных о пользователе: от big data к ROI data

Performance Marketing Moscow - не только платформа, где мировые лидеры индустрии делятся своим опытом, но и площадка для установления деловых контактов, поиска новых решений для бизнеса. Из года в год мероприятие посещают ТОП-100 рекламодателей Рунета. Бренд-менеджеры, маркетинг- и digital-директора ведущих мировых компаний вновь соберутся в одном месте.

Бронируйте место в зале: http://pm-moscow.com/

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