Наталья Комарова открыла новый комплекс Сургутской швейной фабрики ОАО "Сургутнефтегаз"

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 сентября. /ТАСС/. Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в торжественном открытии нового здания Сургутской швейной фабрики ОАО "Сургутнефтегаз" в поселке Белый Яр. Предприятие - уникальный проект для региона, аналогов которому в округе нет, отмечают в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Как отметила Наталья Комарова, масштабные проекты - профессиональный конек Сургутнефтегаза. В сентябре 2016 года город получил новый, крупнейший и лучший по многим показателям дворец искусств "Нефтяник", теперь - швейную фабрику. В Лангепасе "Сургутнефтегаз" построил водно-спортивный комплекс "Нефтяник", который рассчитан на посещение 800 человек и включает в себя 25-метровый бассейн с 4 дорожками, кардиозал, зал для бокса, тренажерный и фитнес-холлы. Также в Сургуте компания создала Центр политехнического обучения.
"В старину о таких говорили: "И швец, и жнец, и на дуде игрец". Вы всегда все делаете на "пятерку" и добиваетесь самых высоких результатов", - обратилась к руководству и коллективу компании губернатор.
На фабрике трудится порядка 300 человек, большая часть из которых - женщины. На старте своей работы в начале 1990-х фабрика выпускала около 9 тыс. костюмов, то с будущего года этот объем должен вырасти в 10 раз - свыше 90 тыс. комплектов одежды. По словам главного инженера - первого заместителя гендиректора ОАО "Сургутнефтегаз" Александра Буланова, сейчас фабрика выпускает свыше 600 моделей одежды, за этот период сшито свыше 2 млн изделий.
"Это еще и высокая налогооблагаемая база, дающая возможность для социально-экономического развития муниципалитета и региона в целом", - подчеркнула губернатор.
Как сообщили ТАСС в территориальном органе Росстата, в январе-мае 2017 года рост производства текстильных изделий в Югре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 22,5%. Это наивысшая среди субъектов РФ в Уральском федеральным округе динамика.