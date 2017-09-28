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Здания аэровокзалов в поселках Приморья построят с учетом возможных подтоплений

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28 сентября, 15:31 UTC+3

В регионе действуют 13 авианаправлений, которые обслуживают самолеты DHC-6, АН-2, вертолеты Ми-8

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Аэровокзалы в поселках Восток и Светлая Приморского края построят с учетом возможных подтоплений. Для этого здания установят на сваях, говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"При строительстве аэродромной инфраструктуры в Приморье обязательно учитывают климатические особенности региона. Так, служебно-пассажирские здания устанавливают на сваях, чтобы исключить случаи подтопления конструкций", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что таким образом здания обезопасят в период тайфунов, паводков. Аэровокзалы в поселках Восток и Светлая планируют возвести до конца 2017 года в рамках реализации краевой программы "Развитие транспортного комплекса".

В Приморье действуют 13 авианаправлений, которые обслуживают самолеты DHC-6, АН-2, вертолеты Ми-8. Для местного населения установлен социальный тариф, что позволило снизить стоимость билетов на самолетах DHC-6 в два раза, на вертолетах - в 10 раз.

Как сообщили в пресс-службе, развитию малой авиации в регионе уделяется особое внимание. За последние несколько лет по поручению губернатора Владимира Миклушевского в крае была практически восстановлена советская сеть авиамаршрутов.

"В конце 2014 года на маршруты вышли два новых современных самолета, в прошлом году мы приобрели третий. За эти годы пассажиропоток увеличился более чем в 10 раз. Если, только начав работу, самолеты перевезли около 2,7 тыс. пассажиров, то в 2016 году - уже больше 30", - говорил ранее Владимир Миклушевский.

 

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