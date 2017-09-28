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10 команд-финалистов из девяти вузов примут участие в Молодежном дне Fintech на Finopolis

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28 сентября, 15:45 UTC+3
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По итогам отборочного конкурса Банк России и Ассоциация Финтех выбрали 10 команд из девяти вузов страны для участия в Молодежном дне Fintech, который впервые пройдет 4 октября в рамках Форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2017 в Сочи.

В специализации "Бизнес-аналитика" в финал вышли команды из ИТМО (Санкт-Петербург), МГУ им. Ломоносова (Москва), Южного федерального университета (Ростов-на-Дону), НИУ ВШЭ (Москва) и Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина (Сыктывкар). Среди программистов в финал прошли представители ИТМО (Санкт-Петербург), Владимирского государственного университета (Владимир, Москва), Иннополиса (Казань), Новосибирского государственного университета (Новосибирск) и Сибирского федерального университета (Красноярск).

Участники, попавшие в финал Молодежного дня смогут услышать лекции топ-менеджеров российских банков, венчурных фондов и представителей Банка России, а также посоревнуются в решении актуальных задач, предложенных участниками финансового рынка. Победителей Молодежного дня ждут встречи с экспертами в области финтеха, руководителями ведущих российских банков и ИТ-компаний, а также награды и призы от оргкомитета и партнеров Finopolis 2017.

Всего на этапе отбора организаторы Молодежного дня Fintech получили более 300 индивидуальных заявок. Наибольшее число предложений поступило из Москвы (118), Санкт-Петербурга (48) и Казани (36). Лидеры среди вузов - Высшая школа экономики (47 заявок), Иннополис и МГУ им. Ломоносова (по 17). После объединения участников в команды была подана 151 командная заявка. Согласно правилам, команды должны были пройти предварительный этап отбора и за две недели выполнить практические задания, разделенные на две специализации - бизнес-аналитику и программирование. В результате 47 команд прислали свои решения кейсов.

Цель Молодежного дня Fintech - популяризация финансовых технологий среди школьников, студентов, аспирантов, молодых выпускников и преподавателей вузов.

Основная задача форума Finopolis 2017 - оказание содействия во внедрении инновационных технологий в финансовом секторе Российской Федерации. Форум пройдет 5 и 6 октября 2017 года в Сочи.

Более подробная информация: www.finopolis.ru

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