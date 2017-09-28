Глава Краснодарского края назначил новых руководителей органов исполнительной власти

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назначил новых руководителей органов исполнительной власти региона.

Министром транспорта и дорожного хозяйства региона стал Алексей Переверзев, департамент имущественных отношений Кубани возглавил Александр Шеин.

Алексей Переверзев родился 19 июля 1976 года в Томске, имеет высшие инженерное и юридическое образования. Также окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. В органах исполнительной власти Краснодарского края работает с 2015 года. С июня 2015 года по январь 2016 года занимал различные должности в региональном департаменте транспорта. В начале прошлого года стал первым заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Кубани.

Александр Шеин родился 14 мая 1975 года в Азербайджане, в 1996 году окончил Саратовскую государственную академию права по специальности юриспруденция. С 1997 по 2001 годы работал в администрации города Ейска, затем перешел на службу в краевую администрацию.

С 2001 по 2017 годы занимал руководящие должности в правовом департаменте администрации региона. С сегодняшнего дня возглавил департамент имущественных отношений Краснодарского края.

Исполнять обязанности директора правового департамента администрации края будет Александр Дикарев, ранее занимавший пост заместителя. Он окончил Кубанский государственный университет, в органах исполнительной власти края работает с 2003 года.

Кроме того, исполняющим обязанности руководителя регионального департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства назначен Юрий Волков. До этого он являлся заместителем руководителя ведомства. Юрий Волков окончил Кубанский государственный университет по специальности "антикризисное управление".