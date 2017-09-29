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Фестиваль компьютерных игр и техники "Киберфест 2017" пройдет в Екатеринбурге

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29 сентября, 9:14 UTC+3

В двух павильонах Свердловской киностудии будут представлены крупнейшие мировые IT-компании и производители компьютерного хай-тека

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Фестиваль компьютерных игр, техники и электроники "Киберфест 2017" пройдет в субботу и воскресенье в здании Свердловской киностудии в центре Екатеринбурга. Как рассказал ТАСС директор фестиваля Сергей Мартьянов, будут представлены последние разработки крупнейших мировых IT-компаний и производителей компьютерного хай-тека. Среди приглашенных участников – основатели ряда проектов, студий и IT-компаний.

"В этом году фестиваль пройдет на новой площадке и в новом формате. Будем располагаться в двух корпусах Свердловской киностудии, задействуем и уличное пространство. Даты фестиваля тоже изменились – проводим 30 сентября и 1 октября. Формат проведения сочетает в себе несколько зон, которые раньше не присутствовали на "Киберфесте" - например, зона виртуальной реальности и площадка с квестами. Сайт мероприятия посетили более 70 тыс. уникальных пользователей, около 10 тыс. человек уже проголосовали за игровые зоны, на которых планируют сражаться на фестивале", - рассказал Сергей Мартьянов.

Также в рамках фестиваля китайская компания Katvr, занимающаяся разработкой устройств для создания виртуальной реальности, впервые в России представит платформу полной виртуальной реальности, благодаря которой человек сможет глубже погружаться в интерактивный процесс, чем в шлемах дополненной реальности. На данный момент в мире всего существует три производителя таких систем: два в США, один - в Китае.

Кроме того, на “Киберфесте 2017” будет  организовано шоу косплея (переодевание в костюмы известных персонажей - прим. ТАСС). По данным организаторов, сейчас подано 60 заявок. Наиболее популярными персонажами косплея являются образы из онлайн-игр  League Of Legends, Dota 2, Overwatch, и из классических – Diablo, World of Warcraft. Организаторы уверены, что посетители увидят совершенно неожиданных персонажей - как представителей азиатской культуры, так и придуманных образов.

Новый партнер

В этом году партнером и участником фестиваля стал портал OneTwoRent.com – онлайн площадка для аренды любых вещей от видеоигр и шлемов виртуальной реальности до костюмов и автомобилей. OneTwoRent начал свое развитие в этом году в Екатеринбурге, на сегодняшний день на сайте доступно более десяти тысяч объявлений в семи городах России. Помимо Екатеринбурга это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород и Челябинск. Создатели портала ставят себе амбициозные цели: до конца года покрыть все города России с населением более 500 тыс. человек и набрать более 100 тыс. пользователей.

Организаторы отмечают важную особенность портала: стать арендодателем и зарабатывать может любой пользователь, просто сдавая в аренду свои вещи. И в то же время можно арендовать вещи у других людей. Таким образом, портал OneTwoRent продвигает идею эффективной жизни: пользуйся чужими вещами вместо бесконечных покупок и зарабатывай на аренде своих вещей. Среди разделов сайта есть транспорт, спецтехника, фототехника, оборудование, электроника, одежда и товары для детей. Особое место среди категорий портала занимают видеоигры – один из первых разделов портала, в котором на сегодняшний день представлены все основные игровые приставки, десятки игр к ним и всевозможные аксессуары (гитары, пистолеты, шлемы виртуальной реальности и т.д).

Справка:

В 2016 году фестиваль компьютерных игр, техники и электроники "Киберфест" посетили 22 тыс. человек. В этом году организаторы ожидают свыше 25 тыс. гостей не только из регионов Большого Урала, но и со всей России.

ТАСС является медиапартнером "Киберфест 2017". 

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