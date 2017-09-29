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Ирина Донник стала единственной женщиной на посту вице-президента РАН

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29 сентября, 9:41 UTC+3

Ректор Уральского государственного аграрного университета вошла в новый состав президиума по итогам общего собрания Российской академии наук

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© Донат Сорокин / ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) в заключительный день общего собрания избрала новый состав президиума. 79 академиков и членов-корреспондентов во главе с президентом Александром Сергеевым будут руководить РАН следующие пять лет.

Единственная женщина на посту вице-президента в составе президиума - ректор Уральского государственного аграрного университета Ирина Донник. В предыдущем составе президиума также была одна женщина в этой должности, академик Талия Хабриева.

Согласно уставу академии, в состав президиума входят президент и вице-президенты, главный ученый секретарь, а также не более 80 членов РАН. Как и ранее, среди прочих членов президиума одна женщина - директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.

Первое официальное заседание, когда члены президиума обсудят распределение обязанностей, состоится 10 октября.

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