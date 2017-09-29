Ирина Донник стала единственной женщиной на посту вице-президента РАН

"Ведомости": одной из причин проблем "ВИМ-Авиа" могло быть плохое использование флотаТранспорт 29 сентября, 10:26
Администрацию свердловского губернатора эвакуируют из-за телефонного звонкаНовости Урала 29 сентября, 10:17
NYT: ученые США сообщили о сокращении площади льдов в Арктике на 13% за 10 летНаука 29 сентября, 10:08
Что необходимо знать о референдуме в КаталонииМеждународная панорама 29 сентября, 10:00
ФСБ задержала в Крыму двух граждан РФ по подозрению в шпионаже в пользу УкраиныПроисшествия 29 сентября, 9:55
КНТ УГМК стартовал с победы в Лиге европейских чемпионовНовости партнеров 29 сентября, 9:54
Компания SpaceX планирует начать колонизацию Марса в 2022 годуКосмос 29 сентября, 9:49
Травмированный хоккеист "Торпедо" Костицын может вернуться в строй через две неделиСпорт 29 сентября, 9:43
Ирина Донник стала единственной женщиной на посту вице-президента РАННовости партнеров 29 сентября, 9:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) в заключительный день общего собрания избрала новый состав президиума. 79 академиков и членов-корреспондентов во главе с президентом Александром Сергеевым будут руководить РАН следующие пять лет.
Единственная женщина на посту вице-президента в составе президиума - ректор Уральского государственного аграрного университета Ирина Донник. В предыдущем составе президиума также была одна женщина в этой должности, академик Талия Хабриева.
Согласно уставу академии, в состав президиума входят президент и вице-президенты, главный ученый секретарь, а также не более 80 членов РАН. Как и ранее, среди прочих членов президиума одна женщина - директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.
Первое официальное заседание, когда члены президиума обсудят распределение обязанностей, состоится 10 октября.