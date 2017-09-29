Почти 7 тысяч работников ЗСЖД приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике

Работники всех четырех регионов Западно-Сибирской железной дороги (Новосибирский, Омский, Кузбасский, Алтайский) приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике, организованном по инициативе Общероссийского экологического движения "Зеленая Россия". Акция проводится по всей стране в период со 2 по 30 сентября. Всего в мероприятиях субботника участвовали около 7 тыс. работников Западно-Сибирской магистрали.

В рамках акции железнодорожники очистили 14 тыс. кв. метров городских территорий, более 431 тыс. кв. метров полосы отвода железной дороги, 202 тыс. кв. метров производственных территорий предприятий ОАО "РЖД", собрали и передали на утилизацию специализированным организациям 47 тонн отходов, а также высадили более тысячи саженцев. Кроме того, работники магистрали привели в порядок 135 мемориальных досок и памятных знаков участникам Великой Отечественной войны.

В числе мероприятий, прошедших в рамках Всероссийского субботника в Новосибирском регионе ЗСЖД, акция по очистке береговой линии реки Обь площадью 1 тыс. кв. метров в Заельцовском парке Новосибирска, очистка полосы отвода около станции Обь площадью 8 тыс. кв. метров.

Работники Кузбасского территориального управления приняли участие в субботнике по уборке берега реки Томь, территории Детской железной дороги, а также в рамках акции "Сосновые берега" в Беловском районе Кемеровской области высадили 1000 саженцев сосны.

Железнодорожники Алтайского территориального управления провели субботник на привокзальной площади станции Барнаул, а также очистили полосу отвода и прилегающую лесную зону на станции Озерки.

Сотрудники Омского территориального управления провели уборку полосы отвода участка Омск-Пассажирский - Московка, а также субботник в сквере имени З.И. Лобкова.

Напомним, 2017 год объявлен в России Годом экологии. На Западно-Сибирской железной дороге реализуется комплексный план мероприятий, в рамках которого предусмотрен целый ряд различных проектов по защите окружающей среды.