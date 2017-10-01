Гэн Липин: Екатеринбург заряжен бодростью и активностью

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1 октября 1949 года во время митинга на площади Тяньаньмэнь в Пекине председатель Центрального народного правительственного совета Мао Цзэдун провозгласил образование Китайской Народной Республики. С тех пор этот день отмечается как национальный праздник. Накануне торжеств генеральный консул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин рассказала ТАСС, как развивается экономическое и культурное сотрудничество Китая и Урала.
- Госпожа Гэн, торговля всегда была двигателем международных отношений. Можно ли подвести итог по товарообороту между Уральским регионом и Китаем?
- Обычно итоги публикуются по итогам года. Если речь идет о первом полугодии 2017 года, то можно констатировать, что торговля между КНР и Уралом стабильно развивается. За этот период экспорт из Свердловской области в КНР составил $76 млн, а импорт из КНР на Средний Урал превысил $300 млн. До конца года еще несколько месяцев, и я уверена, что итог текущего года будет хорошим.
- В России начался новый учебный год. Каким вы его видите? Будут ли новые образовательные контакты уральских и китайских вузов? Растет ли число студенческих и преподавательских обменов? Как развивается институт Конфуция?
- Да, 1 сентября начался новый учебный год. Я заметила, что на улицах Екатеринбурга появилось очень много активных школьников, которые привнесли в город бодрость.
В настоящее время интенсивно развиваются образовательные обмены. Более 20 вузов на территории нашего консульского округа в России установили связи и проводят совместную работу с 60 вузами Китая. Ректор Уральского государственного экономического университета господин Силин рассказал мне на днях, что у них наблюдается рост количества китайских студентов. Хотя я сейчас не располагаю конкретным числом российских студентов, обучающихся в КНР, могу сказать, что число китайских студентов, обучающихся в России, постоянно растет. Так, в 2017 году количество китайских студентов, обучающихся в российских вузах на территории нашего консульского округа за свой счет, выросло на 47%, а за счет бюджета - на 52%.
Эта сфера сотрудничества расширяется. В мероприятиях Генерального консульства КНР в Екатеринбурге участвуют не только студенты, но и школьники. В дальнейшем, надеюсь, по мере развития китайско-российского сотрудничества эта сфера расширится обменами не только студентов, но и школьников и даже дошкольников.
Я уверена, что такая тенденция продолжится. Это соответствует потребностям развития отношений наших стран.
- Не так давно Вы открыли Фестиваль китайского кино в России. Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков тогда рассказал, что планируются совместные проекты в области кинематографии. Как будет способствовать им Генеральное консульство?
- Пользуясь случаем, хочу еще раз выразить благодарность господину Крекову за поддержку проведения фестиваля китайского кино в Екатеринбурге. Такой фестиваль прошел на Урале впервые. Мне рассказывали, что российские зрители очень активно участвовали во всех сеансах. Они дали очень высокую оценку китайским фильмам, немало плакало в конце драматических лент. Кинематограф играет значимую роль в международных контактах, в укреплении "народной дипломатии" и дружбы.
Я поддерживаю планы заместителя губернатора и, конечно, наше Генеральное консульство готово оказать всестороннюю помощь и поддержку реализации этой инициативы.
У нас на государственном уровне существует опыт совместного производства фильмов с зарубежными кинематографистами. Что касается Урала, я надеюсь, что в будущем выдающиеся уральские режиссеры тоже снимут фильмы о Китае или проведут совместную работу с китайскими коллегами и что их произведения будут способствовать дальнейшему развитию наших отношений.
В юрисдикцию китайского консульства в Екатеринбурге, открытого в 2009 году, входят Свердловская, Челябинская, Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Омская, Новосибирская области и Красноярский край.
Гэн Липин была назначена генконсулом Китайской Народной Республики в Екатеринбурге в августе 2016 года. Ранее она работала на дипломатической службе в Москве и Макао.