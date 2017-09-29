На территории "ГЛАВКИНО" подсадят яблоневый сад

МОСКВА, 29 сентября /ГЛАВКИНО/. 1 октября представители кино- и телеиндустрии посадят яблоневый сад на территории "ГЛАВКИНО". Мероприятие проводится совместно с благотворительным фондом "Радость мира" в поддержку зарождающегося движения "20 минут тишины", а также приурочено к Году экологии в России. Девизом акции станет традиционная для всех съемочных групп мира команда "Тишина на площадке!", потому что тишина - инструмент, с которого начинается создание любого художественного произведения.

В мероприятии примут участие:

Продюсеры кино - Глеб Фетисов ("Фетисов Иллюзион": "В спорте только девушки", "Дуэлянт", "Нелюбовь", "Путешествие в Китай. Тайна Железной макси"), Полина Иванова ("КАРГО": "Жизнь впереди", "Налет", "Молоко"), Мария Ушакова ("Москино", телесериал под р/наз. "Годунов", к/ф "София", "Тихий дон"), Андрей Савельев (к/ф "Довлатов"), Дмитрий Тульчинский (сериалы "Пепел", "Откровения", "Откровения. Реванш, "Военный госпиталь").

Режиссеры - Джаник Файзиев, Карен Оганесян, Ирина Миронова.

Актеры - Алена Хмельницкая, Андрей Мерзликин, Валерий Яременко, Алексей Кравченко, Надежда Борисова, Иван Рудаков, Дарья Повереннова, Елизавета Арзамасова. В посадке яблоневого сада они объединятся с телепродюсерами, среди которых Юлия Сумачева ("ВайТ Медиа") и Константин Золотарев (Comedy Club Production), телеведущие - Вадим Верник, Альбина Джанабаева, Александр Олешко, Аврора, Анастасия Гребенкина, а также юная телеведущая телеканала "Мир глазами ребенка" Настя Годунова, которая кроме того снимается в кино и Ералаше.

Организаторы мероприятия решили шагнуть шире и объединить в рамках акции всех представителей сферы культуры. Свое участие в посадке "ГЛАВКИНОСАДА" уже подтвердили музыкант Вахтанг, его коллеги из группы "Инь-Ян" Артем Иванов и Татьяна Богачева, ведущий солист Большого театра Андрей Меркурьев, поэт и публицист Владислав Васюхин, военный дирижер Александр Халилов и голкипер ФК "Арсенал" Владимир Габулов.

Проводить мероприятие будет Антон Зорькин, который ведет на ТНТ шоу "Перезагрузка".

Помимо "полевых работ" программа мероприятия предусматривает экскурсию по кинотелевизионному комплексу "ГЛАВКИНО". Его гости смогут посетить самый большой в России павильон площадью 3082 кв. м, съемочные площадки телепроектов "Ты супер! Танцы" (НТВ) и "Новая Фабрика звезд" (МУЗ-ТВ) производства компании "ВайТ Медиа", киберспортивную студию компании Riot Games для соревнований по League of Legends. Также для посещения будут открыты павильоны, где Comedy Club Production сейчас

снимает для ТНТ проект "Импровизация".

ГЛАВКИНО

Анна Черникова, пресс-секретарь кинотелевизионного комплекса

+7 965 283 24 14; achernikova@glavkino.ru Московская обл., Новорижское шоссе 9 км от МКАД

"20 МИНУТ ТИШИНЫ"

Рената Гарифуллина - автор и идеолог проекта

+7 926 742 17 56; dorianr@mail.ru

Елена Корякова - pr, партнерство

+7 916 675 00 36; koryakova@inbox.ru