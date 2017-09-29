Воронежские территориальные общественные самоуправления получили из бюджета 120 млн руб.

ВОРОНЕЖ, 29 сентября. Воронежские территориальные общественные самоуправления (ТОСы) получили из бюджета 120 млн рублей в 2017 году. Об этом сообщили в управлении пресс-службы аппарата Воронежской областной Думы по итогам второго дня работы Межрегионального форума развития органов ТОС, проходящем в Россоши Воронежской области. Главной темой форума стало инициативное бюджетирование.

По словам председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова, в этом году по инициативе губернатора Алексея Гордеева из регионального бюджета на реализацию проектов ТОС выделено дополнительно 60 млн рублей. "Таким образом, в 2017 году общая сумма бюджетных средств, направленных на поддержку общественно-полезных проектов ТОС, составила 120 млн рублей. Программа господдержки стимулирует жителей лично заниматься благоустройством территорий, повышает их сплоченность и гражданскую ответственность. Сегодня воронежцы не просто демонстрируют желание жить лучше, но и делают для этого конкретные шаги при поддержке власти и своих соседей", - подчеркнул Нетёсов. По словам парламентария, депутаты региональной Думы лично участвуют в обучении общественников, оценке их инициатив, помогают в подготовке документов на получение грантов.

Как сообщили депутаты регионального парламента, Воронежская область - первая среди регионов, где началась работа с ТОС, - стала перечислять бюджетные средства напрямую поставщикам. За счет этого удалось сократить бюрократические барьеры и сэкономить время, которое обычно уходит на оформление бюджетного финансирования, минимизировать нагрузку на муниципалитеты по подготовке всей документации. Этот уникальный опыт и было решено популяризировать на форуме.

Участниками форума в Россоши стали делегаты из 21 региона России. Организаторы - правительство области, Совет муниципальных образований региона и Воронежская областная Дума. Подобный форум проводится в Воронежской области впервые. В заключительный день в пятницу участники посетят лучшие объекты, реализованные органами ТОС в регионе. Участники форума побывают в селе Новая Калитва Россошанского района и в нескольких населенных пунктах Подгоренского района.

В настоящее время в Воронежской области зарегистрирован 1701 ТОС, куда входит около 470 тыс. человек - каждый пятый житель региона.