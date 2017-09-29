Нижегородский завод "Поспел" поставит в Китай мороженное на сумму 100 млн рублей

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Нижегородский завод "Поспел" посетила китайская делегация, по итогам визита заключен договор на поставку мороженного в КНР на сумму 100 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.
"26 сентября китайская делегация посетила завод "Поспел" и заключила 100-миллионный контракт на поставку мороженого с нижегородским производителем", - говорится в сообщении.
В июне текущего года предприятие презентовало свою продукцию на IV Российско-китайской выставке ЭКСПО. Тогда китайская сторона проявила интерес к линейке пломбиров, после чего начались предварительные переговоры, отмечается в материале.
"Мы попробовали несколько видов мороженого. По нашему мнению, китайский потребитель больше всего оценит вкус пломбира, так как в нем чувствуется молоко, поэтому оно займет в Китае свою нишу", - подчеркнул один из представителей делегации, слова которого приводятся в сообщении.
По словам директора Центра развития экспорта Нижегородской области Владимира Селезнева, наибольший интерес к нижегородским продуктам питания проявляют страны СНГ, страны Восточной Европы и некоторые страны Латинской Америки. "Нижегородские предприятия заинтересованы и готовы поставлять свою продукцию на международный рынок, тем более что многие иностранные партнеры сами интересуются нашими российскими продуктами питания, например, очень востребована продукция нижегородского масложиркомбината", - заявил Владимир Селезнев.