Высшая школа корпоративного управления РАНХиГС получила аккредитацию AMBA на пять лет

МОСКВА, 29 сентября /РАНХиГС/. В Президентской академии 27 сентября состоялся торжественный прием по случаю получения Высшей школой корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС международной аккредитации AMBA.

International Association of MBAs - одна из трех ведущих ассоциаций бизнес-образования в мире (Великобритания), ее аккредитация стала общепризнанным знаком качества программ MBA, Executive MBA и DBA в более чем 70 странах мира. Ассоциация имеет 50-летний опыт и предъявляет высокие требования к образовательным программам. В мире только 246 из более 6 тыс. бизнес-школ получили эту престижную аккредитацию AMBA своих программ, а в нашей стране на сегодняшний день аккредитованы 12 школ бизнеса.

ВШКУ РАНХиГС успешно прошла аккредитацию International Association of MBAs уже второй раз и получила подтверждение качества сроком на пять лет "без условий". Впервые школа была аккредитована AMBA в 2014 г. (на три года).

Собравшихся на приеме с участием выпускников и слушателей ВШКУ РАНХиГС поприветствовали ректор Президентской академии Владимир Мау и декан ВШКУ Сергей Календжян. Владимир Мау поздравил всех с таким важным событием и пожелал дальнейших успехов. По его мнению, выстраивая свою профессиональную стратегию, нужно исходить из рисков неопределенности. Необходимо учитывать характеристики современной экономики. В современном мире уровень неопределенности резко повысился и связан с экономическим прогрессом. "Мы вступили в новый качественный этап, - подчеркнул Владимир Мау и перечислил особенности этого этапа. - Мы уходим от политики приоритетных отраслей, можно говорить только о передовых и отсталых технологиях. Развитые страны научились хорошо бороться с кризисами". "Вы приходите сюда для того, чтобы вместе осмыслить то, что делаете", - обобщил ректор РАНХиГС, обратившись к слушателям и выпускникам.

Выступил проректор Президентской академии, директор Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС, президент Российской ассоциации бизнес-образования (РАБО) Сергей Мясоедов. Он заметил, что бизнес-образование очень актуально и находится в центре внимания. В мире есть градации школ бизнеса, основанные на рэнкингах. Аккредитация AMBA - это знак качества программ MBA и DBA. Обучение дает слушателям знания, опыт и связи, обязательна проектная работа. "Бизнес-образование помогает успеху!" - сказал Сергея Мясоедов и пожелал собравшимся вести этичный и социально-ответственный бизнес.

Генеральный директор РАБО Наталья Евтихиева отметила сложность получения аккредитации International Association of MBAs, которая тщательно проверяет соответствие программ всем необходимым параметрам. Одним из важнейших направлений Наталья Евтихиева назвала корпоративную культуру. Она пожелала слушателям и выпускникам вернуться в Академию в качестве преподавателей-практиков.

Опыт аккредитации ВШКУ Президентской академии был одним из самых интересных, уточнила главный эксперт AMBA по аккредитации в России Елена Зубкова. "Аккредитация - это не цель, а результат отличной, достойной работы школы бизнеса. Высшая школа корпоративного управления РАНХиГС является единственной бизнес-школой в России, имеющей аккредитованную AMBA программу DBA", - напомнила Елена Зубкова.

С поздравлением выступил директор Института государственной службы и управления РАНХиГС Игорь Барциц: "Аккредитация AMBA, которую получила Высшая школа корпоративного управления, - это признание хорошей системной работы и показатель качества образовательных программ. Очень важно также, как мы сами себя оцениваем, ведь через образование мы предлагаем нашим слушателям некое видение будущего".

Затем декан ВШКУ Президентской академии Сергей Календжян передал слово заведующему кафедрой стратегии и развития бизнеса ИБДА РАНХиГС, почетному президенту РАБО Леониду Евенко. Он также является научным руководителем Высшей школы международного бизнеса (ВШМБ) Президентской академии, председатель Совета Министерства образования и науки РФ по программе ДПО МВА. "Мы начинали работать над программами MBA под руководством Леонида Ивановича Евенко, и я очень ему благодарен", - сказал Сергей Календжян.

Леонид Евенко подчеркнул, что Высшая школа корпоративного управления РАНХиГС отличается от других и всегда стремилась к международному развитию. "Здесь вы получили базу, фундамент", - обратился декан ВШКУ к выпускникам и призвал проводить семинары, которые будут способствовать дальнейшему развитию. Он подчеркнул вклад Сергея Календжяна и заметил, что в менеджменте успех зависит от лидера. "Сегодня российский специалист решает национальные задачи и спокойно чувствует себя в международной среде", - подытожил Леонид Евенко.

Сергей Календжян выступил с презентацией, которая раскрыла структуру и механизм работы Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС, важнейшие направления ее работы и приоритеты. Собравшиеся на торжественном приеме узнали, какие именно идеи и представления лежат в основе ВШКУ.

С поздравлениями выступили выпускники, они получили специальные сертификаты. Затем состоялось награждение слушателей, выпускников и преподавателей за вклад в получение международной аккредитации, всем участникам были вручены специальные подарки.

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