Опубликован шорт-лист конкурса "СМИротворец-2017" по Сибирскому федеральному округу

МОСКВА, 29 сентября 2017 г. /Оргкомитет конкурса/. Оргкомитет IX Всероссийского конкурса средств массовой информации "СМИротворец" завершил работу по формированию шорт-листа по Сибирскому федеральному округу.

Экспертный совет конкурса рассмотрел 876 работ от 204 СМИ округа, и это самое большое количество публикаций среди федеральных округов, в которых прием заявок уже завершен.

В список лучших работ вошли публикации 43 СМИ в номинациях "Интернет", "Печать", "Телевидение", а также в специальной номинации "Этнотуризм". Номинация "Радио" в шорт-листе отсутствует: экспертный совет конкурса решил не присуждать призы из-за недостаточного количества достойных работ. Несколько радиопрограмм представлены в спецноминации и посвящены этническому туризму - направлению, стремительно набирающему популярность.

Темы, которые волнуют авторов работ, вошедших в шорт-лист, касаются самых разных сторон жизни народов Сибири: путешествия в отдаленные уголки округа, секреты приготовления национальных блюд, древние обряды и острые проблемы сегодняшнего дня. Журналистские работы позволяют читателям "побывать" в гостях у шаманов и на традиционных праздниках, узнать, что такое "ёхор", носят ли хиджаб в Бурятии и кого называют "аристократами Сибири". Из публикаций можно получить сведения о "привороте на любовь", о том, кого из сибиряков принимают за китайцев и как живется здесь народам, родина которых - гораздо южнее.

Работы уже поступили на рассмотрение жюри, члены которого выставляют оценки независимо друг от друга, в дистанционном режиме. Победители будут определены по сумме набранных баллов, их имена будут названы 28 октября в Красноярске.

Сибирский окружной этап станет последним из трех региональных этапов 2017 года. Первый "СМИротворец-Юг" состоялся в середине сентября в Элисте. Окружной этап по Уральскому федеральному округу состоится в начале октября в Ханты-Мансийске. СМИ, занявшие первое место на окружных этапах, автоматически попадут в шорт-лист всероссийского конкурса. Торжественная церемония награждения лучших "СМИротворцев" страны пройдет 28 ноября в Москве.

Напоминам, что до 10 октября 2017 года продолжается прием работ от СМИ Дальневосточного, Центрального, Приволжского, Северо-Западного и Северо-Кавказского округов.

О конкурсе

"СМИротворец" проводится с 2008 года. Организаторы творческого состязания - Федеральное агентство по делам национальностей и Гильдия межэтнической журналистики. Конкурс включен в государственную программу Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" и был представлен главе государства на заседании Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ как одна из лучших в стране практик по гармонизации межэтнических отношений (Йошкар-Ола, 20 июля 2017 г.)

Цель творческого состязания - поощрение профессиональной деятельности журналистов, освещающих в СМИ жизнь, культуру, традиции народов многонациональной России, вопросы этнокультурного развития и взаимодействия народов, а также - деятельность российского государства и институтов гражданского общества по укреплению единства российской нации.

Информационными партнерами конкурса в 2017 году стали: Союз журналистов России, информационное агентство ТАСС, "Российская газета", журнал "Русский репортер", "Радио России". Мониторинг-партнер - информационно-аналитическая система "Медиалогия".

Дополнительная информация о конкурсе - по ссылке.

Телефон оргкомитета +7 (495) 978-02-89

Пресс-служба конкурса "СМИротворец"

press@nazaccent.ru, +7 (968) 369 75 46