Определены финалисты конкурса финтех-стартапов Finopolis 2017

МОСКВА, 29 сентября. Определены 12 финалистов ежегодного конкурса финтех-стартапов Finopolis 2017. Ими стали проекты Хидбук Клауд, VisionLabs LUNA, Психея, 7SECONDS, Robin, Thewaay, ЕСИА.Финанс, Система автоматической оценки рыночной стоимости объектов, Страховой кабинет, PayControl, Фиксатор рисков, К24. Восемь заявок, прошедших в финал, было прислано из Москвы, по одной - из Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Казани и Самары.

5 октября пройдет финал конкурса финтех-стартапов (питч-сессии), по итогам которого будут определены победители. В жюри конкурса входят эксперты Банка России и Ассоциации ФинТех. Церемония награждения пройдет 6 октября. Победители конкурса получат денежные гранты в размере 1, 2 и 3 млн рублей за 3, 2 и 1 места соответственно.

Всего на конкурс финтех-стартапов было подано более 100 заявок от стартапов, которые охватывали сферы риск-менеджмента, страхования рисков, банковского скоринга, идентификации (в т.ч. биометрической), брокерских платформ, платежных сервисов, анализа качества банковских услуг и их персонификация и др.

Цель конкурса финтех-стартапов - развитие инновационной среды за счет роста числа высокотехнологичных проектов, представляющих интерес для венчурных инвесторов, корпораций и государственных заказчиков.

Организаторы рассчитывают с помощью конкурса найти новые команды, предлагающие инновационные решения в области финансовых технологий и развивающие электронное взаимодействие на финансовом рынке.

Основная задача форума Finopolis 2017 - оказание содействия во внедрении инновационных технологий в финансовом секторе Российской Федерации. Форум пройдет 5 и 6 октября 2017 года в Сочи.

Более подробная информация: www.finopolis.ru