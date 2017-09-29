Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Определены финалисты конкурса финтех-стартапов Finopolis 2017

Новости партнеров
29 сентября, 15:36 UTC+3

Церемония награждения пройдет 6 октября

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 сентября. Определены 12 финалистов ежегодного конкурса финтех-стартапов Finopolis 2017. Ими стали проекты Хидбук Клауд, VisionLabs LUNA, Психея, 7SECONDS, Robin, Thewaay, ЕСИА.Финанс, Система автоматической оценки рыночной стоимости объектов, Страховой кабинет, PayControl, Фиксатор рисков, К24. Восемь заявок, прошедших в финал, было прислано из Москвы, по одной - из Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Казани и Самары.

5 октября пройдет финал конкурса финтех-стартапов (питч-сессии), по итогам которого будут определены победители. В жюри конкурса входят эксперты Банка России и Ассоциации ФинТех. Церемония награждения пройдет 6 октября. Победители конкурса получат денежные гранты в размере 1, 2 и 3 млн рублей за 3, 2 и 1 места соответственно.

Всего на конкурс финтех-стартапов было подано более 100 заявок от стартапов, которые охватывали сферы риск-менеджмента, страхования рисков, банковского скоринга, идентификации (в т.ч. биометрической), брокерских платформ, платежных сервисов, анализа качества банковских услуг и их персонификация и др.

Цель конкурса финтех-стартапов - развитие инновационной среды за счет роста числа высокотехнологичных проектов, представляющих интерес для венчурных инвесторов, корпораций и государственных заказчиков.

Организаторы рассчитывают с помощью конкурса найти новые команды, предлагающие инновационные решения в области финансовых технологий и развивающие электронное взаимодействие на финансовом рынке.

Основная задача форума Finopolis 2017 - оказание содействия во внедрении инновационных технологий в финансовом секторе Российской Федерации. Форум пройдет 5 и 6 октября 2017 года в Сочи.

Более подробная информация: www.finopolis.ru

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
К вывозу пассажиров "ВИМ-Авиа" из Антальи подключится специальный летный отряд "Россия"
2
Авиакомпания "Победа" вводит новые правила провоза багажа
3
Путин принял отставку Красноярского губернатора Толоконского
4
Посмотревшие "Матильду" депутаты заявили, что стали лучше относиться к Николаю II
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
7
На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама