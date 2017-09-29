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Воронежские депутаты продлили льготы по капремонту для пенсионеров в возрасте 70 и 80 лет

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29 сентября, 16:13 UTC+3

Льготой пользуются 1973 жителя Воронежской области

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Материал из 1 страницы
© Управление пресс-службы Воронежской областной Думы

ВОРОНЕЖ, 29 октября. /ТАСС/. Депутаты Воронежской областной Думы продлили на год льготы по оплате капремонта одиноко проживающим неработающим собственникам жилья, чей возраст достиг 70 и 80 лет. В регионе такой льготой пользуются около 2 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"В областном законе речь идет о денежной компенсации расходов на уплату взноса на капремонт многоквартирных домов для одиноко проживающих неработающих 70 и 80-летних собственников жилых помещений. Закон действует до 31 декабря текущего года, сегодня депутаты продлили его до 31 декабря 2018 года", - сообщили в Думе.
 
Льготой пользуются 1973 жителя Воронежской области, на их поддержку по взносам на капремонт в 2017 году затрачено 3,5 млн рублей бюджетных средств. "В проекте бюджета 2018 года сумма увеличена до 3,6 млн рублей", - цитирует пресс-служба слова председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетесова. 

По данным пресс-службы, компенсация для воронежцев в возрасте 70 лет составляет 50%, в возрасте 80 лет - 100%. Как отметил спикер регионального парламента, это "очередная мера, направленная на поддержку социально незащищенных групп населения".

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