Эксперты: сотрудничество с транспортными компаниями может оптимизировать расходы МСБ

Для малого и среднего бизнеса есть необходимость в привлечении сторонних услуг, в силу самого размера предприятий и низкой, как правило, рентабельности бизнеса, считает ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. "Аутсорсинг позволяет сосредоточиться на основном направлении деятельности, неся меньше затрат времени и средств на обслуживающие функции и бизнес-процессы", - уверен специалист.

Малый и средний бизнес может стать драйвером роста российского среднего класса и улучшить состояние экономики. Об этом часто говорит правительство, а потому делает ставку на его развитие и поддержку. Однако у российских предпринимателей все еще много проблем: как со стороны подчас чрезмерного регулирования, так и из-за конкуренции и низкой прибыльности. И частично проблемы можно решить, оптимизировав затраты.

В России пока 5,7 млн предприятий, входящих в реестр малых и средних, в них занято порядка 16 млн человек (данные Реестра МСП). Наиболее популярные виды деятельности - торговля, строительство, автомобильные грузоперевозки и салоны красоты.

И если в целом малый и средний бизнес сумел прекратить падение (хотя продолжил стагнировать, данные Индекса Опоры RSBI по итогам 2016 г.), то торговая его часть вынуждена констатировать снижение продаж и выручки.

На этом фоне особенно остро встает вопрос о сокращении затрат, и предприниматели экономят на всем. "Учитывая сложную экономическую ситуацию, представители малого и среднего бизнеса стараются минимизировать расходы. Например, они самостоятельно организуют логистику своих грузов, в хозяйство структуры приобретается уже б/у автомобиль для осуществления средних перевозок (например, "Газель" со стажем от 7 до 10 лет) а также нанимается один-два водителя", - объясняет аналитик АЛОР БРОКЕР Кирилл Яковенко.

Надо признать, что такой формат часто действительно дешевле, чем использование услуг специальных компаний. Но именно в данном случае это может быть не самый эффективный путь. "Надо смотреть в каждом конкретном случае и сравнивать, например, содержание автотранспорта для перевозок (цена машин, стоянка, страховка, топливо, ремонт, запчасти и пр.) со стоимостью услуг компании-перевозчика", - отметил Гойхман.

"Логистика собственными силами не гарантирует высокого качества услуг и требует регулярных затрат на ремонт уже устаревшего автопарка - это означает потерю времени и недовольство потребителей после срыва поставок. А специальные компании сделают это быстрее и безопаснее", - сказал Яковенко.

С аутсорсингом малый и средний бизнес получит возможность сосредоточить ресурсы именно на развитии основного направления, что совершенно комфортно для такой модели деятельности. "Передача доставки грузов в ведение компаний, специализирующихся на этой деятельности, в конечном счете, избавит менеджмент в структуре малого предприятия от репутационных рисков и неоправданных трат на дорогостоящий ремонт и оплату труда дополнительной рабочей силе, - считает Яковенко.

Очевидно, что малому и среднему бизнесу подходят не все транспортные компании. Им не всегда нужно заполнять весь грузовик. "Оптимально использовать услуги специальных компаний, которые в том числе собирают коллективные грузы", - говорит Яковенко. В сегменте таких сборных грузов сейчас лидер - ГК "Деловые Линии" (26% рынка, оценка InfraNews). Тем более что компания Александра Богатикова сейчас наращивает долю в сегменте e-commerce, к которому чаще всего относится малый бизнес.

"Когда речь идет об онлайн-бизнесе, то решения по доставке товаров, могут быть различны. Это могут быть собственная служба доставки, сторонний сервис или можно этот выбор предоставить сделать самому покупателю", - рассказал предприниматель, основатель торгово-благотворительной площадки "Один плюс один" Михаил Палей. "В нашем случае покупатель и продавец договариваются о доставке между собой сами. Тем не менее, в дальнейшем "Один плюс один" планирует пользоваться услугами профессиональных транспортных компаний, так как это позволяет повысить качество сервиса и это удобно для пользователей", - признает Палей.