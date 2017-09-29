Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа ждет гостей

VIII Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа пройдет во Владикавказе с 30 сентября по 1 октября.

Северная Осетия впервые принимает фестиваль, который проводится при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа, главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и фонда "ПосетиКавказ". Организаторами выступили Министерство спорта РФ и Министерство культуры РФ.

Фестиваль включает 12 видов состязаний: легкая атлетика "эстафета", армспорт, перетягивание каната, борьба на поясах, лазание по канату, передвижение на ходулях, перенос тяжести на дистанцию, поднятие тяжести, прыжковое двоеборье, силовое троеборье, стрельба из лука, мини-футбол.

Основные мероприятия пройдут во Владикавказе на обновленном республиканском стадионе "Спартак".

Перед началом фестиваля на площади Свободы состоится мотошоу, а во время открытия на главной сцене выступят творческие коллективы, среди которых Ансамбль песни и пляски Черноморского флота. Как сообщили в Министерстве РФ по делам Северного Кавказа, торжественное открытие фестиваля впервые состоится в вечернее время, это позволит организаторам использовать максимальное количество световых эффектов.

В церемонии открытия примут участие известные спортсмены из всех субъектов СКФО, в том числе олимпийские чемпионы и чемпионы мира и Европы.

Вход на мероприятия фестиваля бесплатный.

Пресс-центр VIII Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа

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