"Русские Сезоны" продемонстрируют в Японии массовую культуру России

Современная отечественная массовая культура будет показана этой осенью японскому зрителю, который уже хорошо знаком с высокой культурой России. В ноябре в Токио в рамках проекта Министерства культуры РФ "Русские Сезоны" пройдет фестиваль Far From Moscow-2017, где выступит популярная группа "Мумий Тролль".

Лидер рок-группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко отметил на пресс-конференции в Токио: "При всех различиях в популярной музыке в Японии и России у нас есть одна объединяющая деталь - наша рок-музыка довольно специфическая для того, чтобы быть понятной во всем мире".

Фестиваль Far From Moscow-2017, проходящий в течение трех дней в рамках "Русских сезонов", представит японской аудитории различные формы популярной культуры России. Среди мероприятий фестиваля - выступления российских электронных и рок-музыкантов, а также знакомство с русской кухней.

"Русские Сезоны" показывают японскому зрителю лучшие таланты из России. Программа включает свыше 200 мероприятий, проходящих на протяжении 2017 года в 42 городах Японии. "Русские Сезоны" предваряют перекрестный год России и Японии (2018), а также дальнейшие мероприятия в рамках долгосрочного российско-японского культурного обмена.