Miele представляет первый безмешковый пылесос Blizzard CX1

Компания Miele представляет уникальную новинку - функциональный, практически бесшумный, показывающий превосходные результаты уборки безмешковый пылесос серии Blizzard CX1.

При выборе пылесоса предпочтения потребителей существенно различаются: в Европе примерно каждый второй покупатель делает выбор в пользу моделей с мешком-пылесборником из-за их великолепной мощности всасывания и гигиеничности. Другая же половина предпочитает модели без мешков - в основном из-за отсутствия последующих затрат на комплектующие и для оценки видимого результата уборки непосредственно в контейнере-пылесборнике. Но сторонникам такой уборки раньше приходилось мириться с весьма значимыми недостатками: не слишком гигиеничным процессом очистки контейнера и неудовлетворительным результатом уборки ковровых покрытий. Miele удалось решить эти проблемы в новой модели пылесоса Blizzard CX1.

"В случае с Blizzard CX1 компания Miele объединила классический подход с сильными сторонами уборки без мешка-пылесборника. И у нас это получилось, как с точки зрения результата уборки, так и удобства использования", - рассказал Маттиас Зандер, глава отдела разработки техники по уходу за домом Miele.

Больше мощности и удобства с технологией Vortex

В безмешковых пылесосах пыль и воздух разделяются при помощи мощной центробежной силы - технологии "циклон". В процессе уборки в большинстве моделей пылесосов с контейнером воздух проходит через несколько небольших циклонов - мультициклонную систему, что приводит к потере мощности и повышению уровня шума. Более того, в таких системах практически невозможно регулировать мощность всасывания, так как для поддержания циклона в рабочем состоянии мультициклонные системы должны работать на неизменно высокой скорости. Поэтому компания Miele выбрала моноциклонный метод - технологию Vortex, при которой воздух проходит через единственный циклон большего размера. Это позволяет добиться высокого качества уборки в сочетании с приемлемым уровнем шума - при этом Blizzard CX1 обладает четырьмя уровнями мощности, которые удобно регулировать.

Но прежде всего Blizzard - это новые стандарты удобства и гигиеничности уборки. "Очищение контейнера без появления облака пыли возможно, если мелкий сор надежно задержан фильтрами во время работы пылесоса", - поясняет Маттиас Сандер. В случае с BlizzardCX1, высокой гигиеничности удалось добиться благодаря инновационной системе сбора крупных частиц мусора и мелкой пыли: при первом этапе фильтрации крупные частицы тщательно отделяются от мелких, далее пыль оседает в гофрированном фильтреGore®CleanStream®.

Фильтр расположен в специальном отсеке внутри пылесоса, где на него не может оказать влияния процесс очистки контейнера-пылесборника. В Gore®CleanStream® встроена контролируемая сенсорами система самоочистки ComfortClean, обеспечивающая непрерывность потока воздуха. В уходе фильтр очень прост - контейнер с фильтром необходимо дважды в год промывать проточной водой - о необходимости "ванных процедур" пользователю своевременно напомнит индикатор сенсора. Примечательно, что все детали пылесоса разработаны таким образом, что потредитель не вступает в контакт с пылью при очищении контейнера и фильтра.

На третьем этапе фильтрации в работу включается фильтр выходящего воздуха AirClean Lifetime или HEPA AirClean Lifetime в зависимости от модели выбранного Blizzard CX1. HEPA-фильтр задерживает даже самые мелкие частицы - пыль и аллергены, так что выходящий из пылесоса воздух становится чище воздуха в помещении, что особенно важно, если дома маленькие дети или люди, склонные к аллергии.

Оценка независимых экспертов

Скрупулезное внимание компании Miele ко всем деталям в интересах потребителя было проверено медицинской организацией "AllergyUK", которая подтвердила возможность использования пылесоса Blizzard CX1 с фильтром HEPA AirClean Lifetime Filter людьми, страдающими от аллергии.

Пылесос Blizzard CX1 выпускается в двух модификациях: с моторами EcoLine и PowerLine. Модели с мотором EcoLine с максимальной мощностью 900 Вт достигают рейтинга A в энергоэффективности, а модели с мотором PowerLine мощностью 1100 Вт достигают рейтингаC.

Что касается удаления пыли с ковровых покрытий, эффективность пылесоса Blizzard, в зависимости от модели, достигает рейтингов Bили C, что значительно лучше показателей основных конкурентов. В очистке твердых поверхностей и фильтрации все модели пылесосаBlizzard достигают рейтинга A. Напоследок необходимо добавить - с пылесосом Blizzard CX1 можно забыть о проблеме "прилипания" насадки к полу при работе на больших мощностях.