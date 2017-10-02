В Туве подвели итоги экономического развития региона за восемь месяцев 2017 года

Итоги восьми месяцев 2017 года свидетельствуют о положительных тенденциях экономического развития Тувы, сообщили в пресс-службе правительства республики. На высоком уровне сохраняется рост промышленного производства. По статистическим данным индекс промышленного производства в январе-августе текущего года составил 113,4% к аналогичному периоду прошлого года. Рост отмечен во всех секторах промышленности, в том числе в обрабатывающих производствах - на 8,3 % к январю-августу 2016 года.

Динамика производства пищевых продуктов - ключевого сектора обработки - находится в положительной зоне. Произведено продукции на сумму 115,7 млн рублей, что на 6,6 % больше уровня прошлого года в сопоставимых ценах.

За счет реализации губернаторского проекта "Одно село - один продукт" увеличены объемы производства цельномолочной продукции на 12 %, в том числе творога - на 8,8%, сметаны - на 20%. На сегодняшний день 10 районов республики самостоятельно обеспечиваются собственными производствами молочной продукции. В республике произведено 5235,9 т баранины (рост на 4,5%) при положительной динамики роста поголовья мелкого рогатого скота (рост на 4,2%). Собственной мясной продукцией обеспечивают себя семь муниципальных районов республики. При этом фактическое производство мяса превышает потребность в нем, по отдельным районам в несколько раз, в частности, в Овюрском и Сут-Хольском районах в 2 и 2,1 раза соответственно.

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство", в январе-августе 2017 г. составил 2623,2 млн рублей, или 114,5% к январю-августу 2016 г. Введено жилья 46,6 тыс. кв. метров, что превысило уровень прошлого года на 13,4%.

Продолжает восстанавливаться и потребительский спрос населения: темп роста оборота розничной торговли за восемь месяцев 2017 года составил 102% (в сопоставимых ценах) относительно аналогичного периода 2016 года, а темп роста объема платных услуг населению - 105,5 % к январю-августу 2016 года.