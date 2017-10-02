Центр искусств для одаренных детей Севера отметил 20-летие

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 октября. /ТАСС/. Торжества, посвященные 20-летию самого самобытного учебного заведения Ханты-Мансийского автономного округа - Центра искусств для одаренных детей Севера - прошли в субботу в Ханты-Мансийске. Об этом сообщают в Департаменте общественных и внешних связей Югры.

"В 1997 году решились связать свою судьбу с новым колледжем 56 студентов, а 227 ребят поступили в школу искусств. Сейчас Центр превратился в одно из наиболее уважаемых образовательных учреждений региона, а его выпускников - певцов, хореографов, художников, дизайнеров - знают во всем мире", - отмечают в департаменте.

"На карте мира практически не осталось культурных столиц, в которых бы не экспонировались или не выступали воспитанники центра. За два десятилетия центр выпустил свыше двух тысяч одаренных югорчан", - отметила на праздничном концерте губернатор округа Наталья Комарова.

На праздник в Ханты-Мансийск съехались более 100 выпускников. В рамках празднования состоялись научно-практическая конференция "Художественное образование в Югре. Век XXI: история, современность, перспективы", мастер-классы и творческие встречи с выпускниками прошлых лет.

О центре искусств

Колледж-интернат "Центр искусств для одаренных детей Севера" в Ханты-Мансийске был открыт в 1997 году. Его концепция включала в себя создание образовательного учреждения для творчески одаренных детей, отвечающего лучшим образовательным критериям современности, а также организацию работы по поиску талантливых детей в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, определению уровня их дарования с последующим приглашением для обучения в центре. Первым директором и фактическим создателем Центра стал Владимир Николаевский. С 2004 года директором Центра искусств является Александр Березин.

Центр искусств реализует образовательные программы среднего профессионального образования по музыкальному, художественному и хореографическому направлениям. Структура Центра искусств состоит из двух ступеней - школа с круглосуточным пребыванием детей и колледж. С момента основания Центр искусств активно участвует в международных акциях ЮНЕСКО. В 2000 году в Париже, в Штаб-квартире ЮНЕСКО образовательное учреждение "Центр искусств для одаренных детей Севера" получило сертификат ассоциированной школы ASP UNESCO.

За годы деятельности Центра искусств более тысячи молодых дарований стали лауреатами творческих исполнительских конкурсов различного уровня, включая международный, всероссийский, из них более 200 учащихся и коллективов являются обладателями Гран-при, I премий, золотых медалей.

В настоящее время учебное заведение представляет собой мощную, развитую структуру, включающую в себя концертный комплекс, три благоустроенных общежития, досуговый центр, репетиторий, медицинскую часть, оснащенную новейшей аппаратурой, столовую, обеспечивающую пятиразовое питание детей. В учебном процессе задействованы 40 общеобразовательных кабинетов, 4 хореографических зала, 50 классов и аудиторий для музыкальных занятий, Большой и Малый концертные залы, спортивный зал, библиотека и читальный зал, художественные мастерские.

Справка

В 2015 году в Ханты-Мансийском автономном округе была принята концепция по обучению родным языкам, литературе и культуре коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Югре. В образовательную сеть общеобразовательными организациями включены 10 предметов этнокультурного содержания образования (родной язык, родная литература, краеведение, география Югры, экология Югры, охотоведение и рыболовство, культура народов Севера, история Югры, национальные виды спорта, национальное творчество).

В настоящее время обучение детей из числа коренных малочисленных народов Севера регламентируется Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы". Госпрограмма включает в себя Концепцию по обучению родным языкам, литературе и культуре коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Югре, и план мероприятий ("дорожная карта") по ее реализации (распоряжение правительства автономного округа от 7 августа 2015 года N 451-рп).