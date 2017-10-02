Прием заявок на конкурс национальной премии "ПРИОРИТЕТ-2017" продлен до 31 октября

МОСКВА, 2 октября 2017 г. /Оргкомитет премии "Приоритет"/. Оргкомитет национальной премии в области импортозамещения "ПРИОРИТЕТ-2017" сообщает о продлении приема заявок на участие в конкурсе. Как подчеркивают в оргкомитете, это решение принято по многочисленным просьбам участников премии, не успевающих подготовить качественную заявку и оплатить регистрационный взнос. Еще одна важная причина - торжественная церемония награждения победителей и номинантов премии пройдет в Москве немного позже, чем обычно - 17 ноября 2017 года в конгресс-центре Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Таким образом, последним днем подачи заявок на участие в конкурсе "ПРИОРИТЕТ-2017" во всех номинациях и категориях станет 31 октября текущего года. Подать заявку можно на официальном сайте премии http://prioritetaward.ru/participate

По словам председателя оргкомитета национальной премии в области импортозамещения "ПРИОРИТЕТ-2017" Виталия Расницына, все новые и новые заявки приходят в оргкомитет ежедневно, включая выходные и праздничные дни. "Многие компании подают несколько заявок на целый ряд своих флагманских продуктов или на участие в разных номинациях и категориях премии, что увеличивает их шансы на победу. Иногда уже поданные заявки компании дополняют и уточняют, чтобы сделать их весомее и подробнее. Заявок на участие в этом году много, поэтому в оставшиеся дни экспертный совет премии, который продолжает работу по обработке поступивших заявок и определению номинантов, будет объявлять новых номинантов поэтапно, вплоть до последнего дня приема", сказал он.

Выявление экспертным советом победителей среди номинантов начнется с 1 ноября 2017 года.

Торжественная церемония награждения номинантов и лауреатов национальной премии в области импортозамещения "ПРИОРИТЕТ-2017" состоится 17 ноября 2017 года. Церемония пройдет в историческом здании рядом с Кремлем - конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ (Москва, улица Ильинка, 6/1).

О премии

Премия "ПРИОРИТЕТ" - это ежегодный конкурс, организованный для поддержки и поощрения производителей в сфере конкурентного замещения товаров и услуг. Конкурс проходит при поддержке профильных министерств и ведомств России - Минпромторга, Минсельхоза, Минэнерго, Минкомсвязи, ФТС и ФАС России, а также общественных организаций РСПП, ТПП РФ, "Деловая Россия".

Премия "ПРИОРИТЕТ" - это первая и единственная на сегодня в России авторитетная в профессиональном сообществе, массовая и брендированная награда лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импортозамещения. Ожидается, что в 2017 году в премии "ПРИОРИТЕТ-2017" примет участие больше 450 компаний. Проведение в прошлом году премии в области импортозамещения "Приоритет-2016" собрало 296 участников из 45 регионов страны в 29 основных номинациях.

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