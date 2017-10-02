"Пермэнерго" получило паспорт готовности к работе в осенне-зимний период

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" получил паспорт готовности к работе в наступающий осенне-зимний период. Об этом сообщают в департаменте по связям с общественностью энергосетевой компании.

"Готовность электросетевого хозяйства "Пермэнерго" к зиме подтвердила специальная комиссия в составе представителей правительства Пермского края, Западно-Уральского управления Ростехнадзора, ГУ МЧС по Пермскому краю, АО "Системный оператор Единой энергетической системы", а также регионального управления технического надзора ПАО "Россети" и исполнительного аппарата ОАО "МРСК Урала", - сказано в сообщении.

Документ руководителю филиала Олегу Жданову вручил заместитель главного инженера ОАО "МРСК Урала" по производственной безопасности и производственному контролю Виктор Овчинников.

Было выполнено более 3,5 тыс. технических и организационных мероприятий, сформированных на основе анализа аварийности на объектах электросетевого комплекса региона в предшествующий период.

Одним из приоритетных направлений подготовки к зиме является выполнение ремонтной программы. На это в "Пермэнерго" в текущем году выделено 734 млн руб. В соответствии с планом, выполнен комплексный ремонт 31 подстанции 35-110 кВ и более 500 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Также проведен ремонт почти 3500 км линий электропередачи 0,4-110 кВ. Осуществлена расчистка трасс ЛЭП на площади более 4800 га.

Для оперативного проведения аварийно-восстановительных работ в филиале "Пермэнерго" сформированы 23 мобильные бригады, укомплектованные необходимым инструментом, материалами, транспортом, средства связи. Проведены тренировки по отработке действий персонала в условиях работы в период низких температур.

В постоянной готовности находятся 20 резервных источников снабжения электроэнергией общей мощностью более 2 МВт, которые могут быть задействованы для скорейшего подключения потребителей в случае возникновения внештатных ситуаций.

Справка

Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала (ОАО "МРСК Урала") основана в феврале 2005 года. В состав компании входят три филиала - "Свердловэнерго", "Челябэнерго" и "Пермэнерго", а также дочернее предприятие – АО "Екатеринбургская электросетевая компания". Основной поставщик услуг по транспорту электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Осуществляет передачу электроэнергии по электрическим сетям напряжением 110 кВ - 0,4 кВ и технологическое присоединение потребителей к электросетям.

На сегодня к электрическим сетям "МРСК Урала" присоединено более 1,6 млн потребителей, в том числе 30 тыс. промышленных предприятий Уральского и Приволжского регионов. В зоне ответственности находится более 150 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, 36,3 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 52 тыс. МВА.