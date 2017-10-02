Уникальный уралмашевский Т-34 пополнил коллекцию Музея военной техники УГМК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 октября. Коллекция танков музея военной техники УГМК "Боевая слава Урала" пополнилась уникальной моделью танка Т-34-76 1943 года выпуска со штампованной башней. Как рассказали в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании, такие в годы Великой Отечественной войны для танкостроительных заводов изготавливали на легендарном Уралмаше.

Директор музея военной техники УГМК Александр Емельянов рассказал, что основной объем штампованных башен на Уралмашзаводе был произведен в 1942-43 годах. "Дело в том, что именно здесь располагался единственный в Советском Союзе, после потери металлургических заводов Донбасса, пресс "Шлеман" с усилием 10 тыс. тонн, по иронии судьбы, немецкого производства. Только это оборудование тогда могло гнуть бронелисты толщиной 45 мм. Данный способ производства был гораздо более экономичным и менее затратным по времени, что было особенно важно в первые годы Великой Отечественной. Всего таких башен было выпущено порядка 2500 штук", - уточнил Емельянов. В настоящее время известно всего о двух сохранившихся танках Т-34-76 со штампованной башней: один располагается в танковом музее под Прагой, а второй стоит на пьедестале в Перми, теперь он есть и на Урале.

Основные восстановительные работы были проведены реставраторами в Подмосковье. Сейчас боевая машина находится на участке ремонта и реставрации военной техники АО "Уралэлектромедь", где завершается ее косметический ремонт.

Новый танк Т-34-76 появился в коллекции музея военной техники УГМК накануне юбилея начала производства штампованных башен. В серийное производство на "Уралмаше" они были запущены 1 октября 1942 года.

Основой для нового музейного экспоната послужили обломки, обнаруженные в Псковской области. Предположительно, останки найденного танка Т-34-76 принадлежали соединениям, участвовавшим в развитии наступления на республики Прибалтики. Судьба экипажа боевой машины неизвестна. От танка удалось обнаружить кормовой лист, лобовую часть правый борт, лобовой лист бронирования, часть днища и несколько катков, гусеничные ленты, люк механика, разрушенную башню. Недостающие части танка были взяты от танков Т-34, обнаруженных раннее.

Всего в коллекции музея военной техники УГМК восемь танков Т-34, новый экспонат станет девятым. Все машины, ставшие символом Победы в Великой Отечественной войне, располагаются на отдельной площадке открытой экспозиции верхнепышминского музейного комплекса.

Справка

Музей "Боевая слава Урала" по праву считается одной из самых крупных российских выставочных площадок военно-технического профиля. В коллекции музея собрано более 200 единиц военной техники и раритетных автомобилей, уникальные коллекции отечественных наград, воинских регалий, массогабаритных макетов холодного и огнестрельного оружия, а также униформа, снаряжение, знаки отличия российских вооруженных сил. В 2016 году авторскому коллективу музея была присуждена премия Правительства Российской Федерации в области туризма за 2015 год.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Предприятия УГМК также производят свинец, селен, теллур, медный и никелевый купорос, другие виды попутной продукции. Штаб-квартира компании располагается в городе Верхняя Пышма (Свердловская область), управлением ключевыми активами УГМК занимается ООО "УГМК-Холдинг". Объединяет более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.

Консолидированная выручка группы УГМК по МФСО за 2016 год составила $5,3 млрд. Ежегодно компания инвестирует в своё развитие до 60 млрд рублей.