Туристический проект для путешествующих на автомобилях презентовали в Липецкой области в рамках конференция "Автотуристский кластер "Задонщина": реальные возможности для выгодных инвестиций". Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

"В ходе конференции был презентован один из инвестиционных проектов. На первом этапе компания-инвестор намерена создать автокемпинг с гостинично-ресторанным комплексом, зоной отдыха, спортивными площадками и большой парковочной зоной для автокараванов туристов, путешествующих из западных и северных регионов страны на черноморские курорты Кавказа и Крыма. Место выбрано не случайно. Ежесуточно через Задонский район по трассе "Дон" проезжает около 40 тыс. автомобилей", - говорится в сообщении.

Одной из главных тем конференции стало продвижение туристического продукта региона с помощью цифровых технологий, а также реализация инвестиционных проектов, соответствующих вызовам времени. "Инвесторы, развивающие туристическое направление в Липецкой области, могут рассчитывать на государственную поддержку", - подчеркнул на мероприятии глава региона Олег Королев, слова которого приводятся в материале.

"Туризм в регионе - не только отдельная экономическая отрасль, но и возможность развития величайшего культурно-исторического пласта, наполненного знаниями и мудростью веков. Развивая туризм, мы одновременно занимаемся возрождением и охраной памятников природы и архитектуры, учимся глубже понимать историю Липецкой области и биографии живших на ее территории выдающихся людей, повышаем качество жизни людей и уровень их духовно-нравственного развития", - сообщил Олег Королев, которого цитирует пресс-служба.

Конференция "Автотуристский кластер "Задонщина": реальные возможности для выгодных инвестиций" состоялась в рамках декады туризма, которая проводится в регионе в конце сентября - начале октября текущего года. Завершатся мероприятия презентацией "Вкусной карты Липецкой области" в усадьбе Скорняково-Архангельское Задонского района. Здесь откроется фотовыставка "Попробуй Липецкую область на вкус" и пройдет конкурс-дегустация традиционных фирменных блюд каждого района.