ДОНСТРОЙ вошел в рейтинги крупнейших компаний России

МОСКВА, 2 октября 2017 года. "Дон-Строй Инвест" вошел в рейтинг РБК "500 крупнейших компаний России", а также в рейтинг "600 крупнейших компаний России", подготовленный для газеты "Коммерсант" рейтинговым агентством RAEX. Основным показателем, по которому были ранжированы компании, традиционно являлся объем выручки за рассматриваемый период (2016 год). АО "Дон-Строй Инвест" вошел в рейтинги с показателем 40 млрд рублей.

Финансовый результат компании по итогам 2016 года превысил аналогичный показатель 2015 года на 37%. Всего за 2016 год компания реализовала 155 666 кв. м, что на 54% превышает показатель 2015 года. Структура формирования выручки от продаж в 2016 году несколько изменилась. Так, если в 2015 году за счет реализации недвижимости бизнес-класса было получено 47% от всего объема выручки от продаж, то в 2016 году доля этого сегмента выросла до 62%. В первую очередь, это результат расширения ценовой линейки предложения компании за счет вывода на рынок масштабного проекта "СИМВОЛ" с доступной широкой аудитории стоимостью квартир. В ближайшей перспективе компания продолжит стратегию развития диверсифицированного портфеля, включающего объекты в разных ценовых сегментах, локациях и стадиях готовности.

Лидерами рейтинга РБК "500 крупнейших компаний России" традиционно являются крупнейшие российские компании: "Газпром", ЛУКОЙЛ, "Роснефть", Сбербанк России, "Российские железные дороги", ВТБ, "Ростех". Нижняя планка для прохождения в рейтинг в этом году составила 17,4 млрд руб., что на 7,2% выше показателя прошлого года. Суммарная выручка компаний-участников рейтинга по итогам 2016 года выросла на 4,2% по сравнению с 2015 годом и составила около 66,3 трлн руб.

В рейтинге агентства RAEX "600 крупнейших компаний России", опубликованном в газете "Коммерсант", приводится аналогичный список лидеров российского бизнеса. В данном исследовании также рассчитан суммарный оборот 600 крупнейших компаний России в долларовом эквиваленте: 1,065 трлн долларов США против 1,099 трлн долларов в прошлогоднем рейтинге.

АО "Дон-Строй Инвест" - ведущая девелоперская компания Москвы в высших сегментах жилой недвижимости. Портфель проектов компании включает 8,4 млн кв. м недвижимости. Сегодня в портфеле продаж представлено 13 объектов: шесть домов в сегменте De Luxe ("Оливковый ДОМ", Smolensky De Luxe, BARRIN HOUSE, "GRAND DELUXE на Плющихе", "Кленовый DOM" и "ЖИЗНЬ на Плющихе"), три жилых комплекса класса Premium (последние корпуса ЖК "Алые Паруса", "Долина Сетунь" и "Суббота") и четыре проекта бизнес-класса: "Лосиный остров", "Соколиный форт", "Сердце Столицы" и "Символ". Строительство всех объектов осуществляется при поддержке финансового партнера - Банка ВТБ (ПАО).