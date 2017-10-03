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Совет директоров ОАО "МРСК Урала" возглавил Александр Фадеев

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3 октября, 10:35 UTC+3

Новый председатель является главным советником ПАО "Россети"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Главный советник ПАО "Россети" Александр Фадеев избран председателем совета директоров ОАО "МРСК Урала" по итогам заседания совета директоров энергосетевой компании, прошедшей в заочной форме 29 сентября 2017 года. Об этом сообщили во вторник в департаменте по связям с общественностью энергосетевой компании. 

Корпоративным секретарем ОАО "МРСК Урала" был избран начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Сергей Гусак.

На заседании рассмотрен ряд управленческих и корпоративных вопросов, в том числе связанных с организацией работы совета директоров общества на 2017-2018 корпоративный год.

Александр Николаевич Фадеев родился 22 февраля 1949 года. В 1972 году окончил Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии по специальности "Оптико-электронные приборы и системы". В 2012 году за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу указом президента РФ награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. За заслуги перед государством в 1989 году награжден орденом Красной Звезды. 

Опыт работы Александра Фадеева в электросетевом комплексе - более 18 лет.

Справка

На сегодня к электрическим сетям "МРСК Урала" присоединено более 1,6 млн потребителей, в том числе 30 тыс. промышленных предприятий Уральского и Приволжского регионов. В зоне ответственности находится более 150 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, 36,3 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 52 тыс. МВА.

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